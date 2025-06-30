精準預告台股「雲霄飛車」 凱基股股漲再籲第4季卡位AI兩大族群

隨著台股市場即將進入第3季，回顧2024年底凱基投顧資深產業研究團隊操刀的「凱基股股漲」節目推出「2025年台股投資展望」特輯，不僅成功預測上半年台股修正，也精準掌握市場將劇烈震盪，台股走勢如雲霄飛車般起伏不定，建議投資人「漲上去捨得賣，跌下來要敢買」的投資心法，更完全契合上半年的投資需求。「凱基股股漲」團隊近日再度企劃「2025下半年台股投資展望」特輯，提醒投資人下半年行情呈現「旺季不旺亂多方，評價不貴撐市場」，且「川劇變臉」仍將是不時上演的劇碼，因此持續把握波動帶來的投資機會，於「第3季區間操作 保持耐心，第4季否極泰來 伺機布局」。

「凱基股股漲」節目指出，下半年的台股行情走勢可用四句話形容「企業獲利頻下調，行情難免續動搖；三季走勢恐低潮、年底重新展英豪」。雖然川普關稅政策最壞的時刻已過，但市場陰霾仍未完全散去，也就是修正「空間」已滿足，修正「時間」猶未足，眼前經濟數據尚可，然領先性的調查數據已呈現惡化，預示下半年的實體數據在逐步走弱，基本面也面臨挑戰，川普關稅政策反覆使企業出貨錯亂導致「下半年旺季不旺」，操作機會靠的是評價不貴的價值投資，由於股市「不利因素消除」有助脫離低點，但「有利因素加持」才能持續走高，因此預期今年底才會到去年七月以來的台股修正周期滿足點，而提前反應2026年的有利因素可望使台股於第4季否極泰來，投資人要把握機會。

深入分析各產業投資策略，「凱基股股漲」節目建議投資人，AI供應鏈仍是首選，具備攻守兼備的高息股也值得穩健布局；其中，半導體產業雖仍處於下修周期，但第4季有望搶先卡位2026年的復甦契機；AI伺服器產業的熱潮則將持續不休，預期將由散熱與交換器類股領先出頭；傳統產業受關稅壓力影響亮點難尋、銀行金控在金融板塊中表現相對穩健。

凱基證券攜手凱基投顧打造「凱基股股漲」節目，每周一至每周五晚上九點準時播出，提供最即時、專業、易懂的台股投資方向，並針對下半年投資展望及各產業面進行深入觀察分析，幫助投資人穩健迎向富足人生。「2025下半年台股投資展望」特輯更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/7qgw2z