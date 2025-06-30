快訊

影／被爆7月辭議員轉任國安會 趙怡翔現身議場高喊「6字」回應

數發部出手！平台廣告服務涉系統性缺失 重罰臉書1500萬元

央行出重手！台幣匯價重貶7.22角 創24年來單日最大跌幅

精準預告台股「雲霄飛車」 凱基股股漲再籲第4季卡位AI兩大族群

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
「凱基股股漲」特別企劃「2025下半年台股投資展望」節目，幫助投資人提前掌握下半年布局策略。(凱基證券/提供)
「凱基股股漲」特別企劃「2025下半年台股投資展望」節目，幫助投資人提前掌握下半年布局策略。(凱基證券/提供)

隨著台股市場即將進入第3季，回顧2024年底凱基投顧資深產業研究團隊操刀的「凱基股股漲」節目推出「2025年台股投資展望」特輯，不僅成功預測上半年台股修正，也精準掌握市場將劇烈震盪，台股走勢如雲霄飛車般起伏不定，建議投資人「漲上去捨得賣，跌下來要敢買」的投資心法，更完全契合上半年的投資需求。「凱基股股漲」團隊近日再度企劃「2025下半年台股投資展望」特輯，提醒投資人下半年行情呈現「旺季不旺亂多方，評價不貴撐市場」，且「川劇變臉」仍將是不時上演的劇碼，因此持續把握波動帶來的投資機會，於「第3季區間操作 保持耐心，第4季否極泰來 伺機布局」。

「凱基股股漲」節目指出，下半年的台股行情走勢可用四句話形容「企業獲利頻下調，行情難免續動搖；三季走勢恐低潮、年底重新展英豪」。雖然川普關稅政策最壞的時刻已過，但市場陰霾仍未完全散去，也就是修正「空間」已滿足，修正「時間」猶未足，眼前經濟數據尚可，然領先性的調查數據已呈現惡化，預示下半年的實體數據在逐步走弱，基本面也面臨挑戰，川普關稅政策反覆使企業出貨錯亂導致「下半年旺季不旺」，操作機會靠的是評價不貴的價值投資，由於股市「不利因素消除」有助脫離低點，但「有利因素加持」才能持續走高，因此預期今年底才會到去年七月以來的台股修正周期滿足點，而提前反應2026年的有利因素可望使台股於第4季否極泰來，投資人要把握機會。

深入分析各產業投資策略，「凱基股股漲」節目建議投資人，AI供應鏈仍是首選，具備攻守兼備的高息股也值得穩健布局；其中，半導體產業雖仍處於下修周期，但第4季有望搶先卡位2026年的復甦契機；AI伺服器產業的熱潮則將持續不休，預期將由散熱與交換器類股領先出頭；傳統產業受關稅壓力影響亮點難尋、銀行金控在金融板塊中表現相對穩健。

凱基證券攜手凱基投顧打造「凱基股股漲」節目，每周一至每周五晚上九點準時播出，提供最即時、專業、易懂的台股投資方向，並針對下半年投資展望及各產業面進行深入觀察分析，幫助投資人穩健迎向富足人生。「2025下半年台股投資展望」特輯更多精彩內容可參考凱基投顧「凱基股股漲」YouTube官方頻道：https://kgis.tw/7qgw2z

台股 凱基投顧

延伸閱讀

台股月線連2紅、季線也翻紅 半年線跌3.38%

台股一度跌逾300點！00961經理人：AI需求強、外資回流…下半年有機會

7月台股期指漲23點

台積電鴻海等權值股領跌 台股開低走低下挫逾百點

相關新聞

上市櫃最新「非主管」平均薪資出爐！聯發科成功奪冠

上市櫃去（113）年全體「非主管」平均年薪、薪資中位數出爐！據悉，證交所每年6月份至7月初都會公布前一年度「非擔任主管職...

誰賣的？台積電最後一盤爆逾萬張賣單 收1060元跌20元

台股殺尾盤， 收在22,256.02點， 下跌324.06點， 主要是台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（23...

外資上週大買台股1172億元 加碼南亞逾12萬張最多

新台幣升勢再起，吸引熱錢湧入，台股上週大漲534.34點或2.42%，上週五集中市場指數收在22580.08點，續創波段...

主權AI將是新動能 法人看好這五家台廠受惠

川普取消先前中東的AI出口管控限制下，近期多個主權AI包含美國/歐洲/中東等，合計將投資逾兆美元，預期主權AI將帶動20...

三大法人賣超45億元、6月續買872億元 元大金爆量拉尾迎除息

台股6月最後一個交易日受台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等電子權值重兵臨收急...

台股月線連2紅、季線也翻紅 半年線跌3.38%

台股6月30日受台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值要角紛紛殺尾，加上金控除息首發部隊國泰...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。