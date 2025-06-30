上市櫃最新「非主管」平均薪資出爐！聯發科成功奪冠
上市櫃去（113）年全體「非主管」平均年薪、薪資中位數出爐！據悉，證交所每年6月份至7月初都會公布前一年度「非擔任主管職務」之全時員工薪資資訊，包括員工人數、薪資總額、薪資平均數及中位數，而113年不管是以最接近真實情況的薪資中位數統計來看，還是從平均薪資排行，非主管員工的薪資表現皆由聯發科（2454）穩居第一，其去年員工薪資中位數以343.8萬元的佳績奪冠，而第二名的寶座，則由半導體業者瑞昱（2379）以324.6萬元拿下，至於市場第三名則由達發（6526）以304.9萬元成功卡位。
據了解，證交所公布的「113年度非擔任主管職務之全時員工薪資資訊」資訊已排除經理人，以及部分工時人員等，並聚焦在一般常僱員工的薪資水準，與今年6月1日公布的「113年度財務報告附註揭露之（全體員工）薪酬資訊」範圍、定義皆有所不同，因此不宜直接進行比較，建議以公開資訊觀測站之相關說明，為主要參考基準。並且中位數看的是年薪居中間的員工，不僅與單純的平均年薪有所不同，也更加貼近該公司薪水居中間水準的情況。
根據統計，我國上市公司去年「非主管」員工年薪中位數前10名分別是聯發科中位數薪資為343.8萬元，瑞昱中位數薪資為 324.6萬元，達發中位數薪資為 304.9萬元、聯詠（3034）中位數薪資為286.5萬元、台積電（2330）中位數薪資為 264.5萬元、瑞鼎（3592）中位數薪資為 261.2萬元、創意（3443）中位數薪資為255.9萬元、祥碩（5269）中位數薪資為248.6萬元、聯陽（3014）中位數薪資為243.5萬元、長榮（2603）中位數薪資為241.5萬元。
若觀察去（113）年度上市公司薪資中位數變動的情形，則以陽明海運（2609）以變動81.24%的表現位居第一，而中位數變動排行的第二名，則是銘旺科（2429）以變動73.27%的表現成功上榜卡位，至於第三名則是長榮以71.28%的變動情形上榜。對此，證交所則期許，上市公司於營運績效成長之際，應善盡企業社會責任，並持續重視及增進基層員工的薪資福利，以促進勞資雙贏。
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