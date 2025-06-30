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櫃買中心舉辦「投資人關係經營分享會」獲熱烈迴響

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
櫃買中心舉辦「投資人關係經營分享會」獲熱烈迴響。櫃買中心董事長簡立忠(中)、副總經理李淑暖(左二)、麥格理資本柳志達總經理(左三)、聖暉公司特助兼發言人梁鈞幃(右二)及萬潤公司特助兼發言人盧慧萱(右三)在張榮發基金會國際會議中心舉辦「投資人關係經營分享會」會場合影留念。(櫃買中心/提供)
櫃買中心舉辦「投資人關係經營分享會」獲熱烈迴響。櫃買中心董事長簡立忠(中)、副總經理李淑暖(左二)、麥格理資本柳志達總經理(左三)、聖暉公司特助兼發言人梁鈞幃(右二)及萬潤公司特助兼發言人盧慧萱(右三)在張榮發基金會國際會議中心舉辦「投資人關係經營分享會」會場合影留念。(櫃買中心/提供)

櫃買中心(Taipri Exchange)2025年6月30日假張榮發基金會國際會議中心舉辦投資人關係經營分享會，吸引逾140家櫃買家族近200位企業高階主管參加，反應熱烈。

櫃買中心董事長簡立忠致詞時表示，目前上市櫃公司約有1,900家，如何有效增進公司與投資人溝通的品質，以吸引投資人的關注，投資人關係的經營扮演相當重要的角色。透過與投資人建立良好的溝通管道，有助於提升資訊透明度，而有效的溝通並非只是侷限於財務數字，更涵蓋企業未來展望、策略布局及公司治理等面向，經IR向市場正確傳達公司財務業務資訊，增加投資人對公司之認同度，將有助於企業長期價值的實現，同時也可將市場的反饋意見提供給經營團隊來評估是否調整相關策略，形成良性的循環，故櫃買中心特別以分享會方式，邀請上櫃公司及外資代表向櫃買家族企業分享投資人關係經營的寶貴經驗。

配合推動公司制定和揭露「提升企業價值計畫」，這次分享會先由櫃買中心以簡要清晰的方式說明如何制定「提升企業價值計畫」，以協助櫃買家族成員在編製計畫時能夠更加得心應手。接著由上櫃公司聖暉公司特助兼發言人梁鈞幃及萬潤公司特助兼發言人盧慧萱分別分享投資人關係經營的經驗，再由麥格理資本總經理柳志達分享以外資機構投資人的角度，如何看待企業價值與資訊透明度，最後邀請各主講人進行座談，共同討論投資人關係經營的關鍵課題與應對策略。這次分享會從企業與機構投資人的雙重視角出發，深入探討投資人關係之策略與實務，以期能協助提升櫃買家族與投資人之溝通效能，現場互動熱絡，獲與會人士高度肯定。

櫃買中心成立30年來已扶植超過2,600家公司進入資本市場，獲世界銀行譽為扶植中小規模企業最有經驗之交易所，並以企業陪跑員的角色持續協助公司發展，本次以投資人關係經營為主題，以期協助櫃買家族成員增進與投資人溝通的品質，進而有助於企業長期價值的實現，未來櫃買中心亦將秉持對櫃買家族服務之熱忱，持續扶植上(興)櫃公司成長茁壯並邁向永續經營，共同壯大台灣資本市場的價值。

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