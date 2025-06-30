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2025年大專生證券菁英種子線上培育營 報名時間將於7月7日截止

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

掌握財富永續成長，除了提升自我工作能力外，正確的理財觀念與妥善的投資學習，已從選修課程升級為必修學分。隨著投資年輕化浪潮成為趨勢，

為增進年輕族群對資本市場及櫃買商品的瞭解，櫃買中心(Taipei Exchange)自民國97年起舉辦「大專生證券菁英種子培育營」，至2025年已邁入第18年，櫃買中心積極發揮繼往開來的傳承使命，規劃豐富課程與競賽活動，協助關注國內資本市場發展的年輕學子深入了解相關議題，提供絕佳的學習機會。

櫃買中心表示，這次「大專生證券菁英種子培育營」延續近年作法，採用線上學習與實體決賽相結合的方式辦理，往年均吸引相當多年輕學子參賽。為確

保有意報名的學生皆能順利參與，報名期間特別延長至7月7日截止。參加本活動全程免費，歡迎大專院校學生三至五人組隊，完成線上課程學習並錄製以櫃買商品為投資組合的簡報影片，上傳至指定網址參加競賽。獲勝隊伍最高可獲得新台幣5萬元獎金及獎狀。此外，還設有早鳥全勤獎、入圍優秀獎及指導老師推薦指導獎等多項獎勵措施，鼓勵大專院校的學子及老師們可以多多把握機會，踴躍組隊及推薦參賽。

更多報名資訊請詳報名網址: https://ysseed.sfi.org.tw/ 或掃描QR CODE

櫃買中心 大專

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