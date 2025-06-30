主權AI將是新動能 法人看好這五家台廠受惠

川普取消先前中東的AI出口管控限制下，近期多個主權AI包含美國/歐洲/中東等，合計將投資逾兆美元，預期主權AI將帶動2025年第4季至2026年成長性，2026年整體AI伺服器營收可望維持五成以上增幅，法人表示，看好鴻海（2317）、技嘉（2376）、廣達（2382）、緯穎（6669）、嘉澤（3533）等台廠營運增溫。

近期主權AI發展漸趨積極，過往中東大多國家是前美國總統拜登AI出口政策管制第二級國家，需確認其非為高風險國家轉運後才可取得晶片，然川普取消先前管控限制，包含StargateUAE及中東新創Humain等背後皆以政府主導投資案，與民間合作並執行，中東訂單對於輝達（NVIDIA）及超微（AMD）有一定程度貢獻。

輝達GB200為2025年主要AI產品，GB300將於第4季小量出貨，預期下半年GB出貨量將拉升至單季萬櫃，今年出貨量將達2.3~2.7萬櫃間，鴻海、廣達市占比重合計逾七成。

法人指出，根據CoWoS產能確認，台積電（2330）2025年底CoWoS月產能7.5萬片、2026年底11~11.5萬片，2025年預訂CoWoS維持36-38萬片，年增100%。

ASIC部分，AWS Trainium2持續成長，上修今年出貨量將達180~200萬顆，隨Trainium3將發表，2026年估將維持雙位數成長，緯穎AI主要聚焦於ASIC伺服器，為主要受惠者。

展望今年下半年，法人指出，對於一般伺服器看法中性，關稅可能使生產成本上漲，將壓抑部分企業對於一般伺服器支出，且CSP自去年下半年起，已連續四季積極拉貨一般伺服器，相對處於高基期，預期今年下半年拉貨可能放緩，且DELL也於關稅後看到一般伺服器出貨放緩跡象，預期一般伺服器出貨僅低個位數水準。