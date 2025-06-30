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群益金鼎證券首度參加AREA 勇奪「社會公益發展獎」

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益金鼎證券以群益愛閱讀專案榮獲AREA社會公益發展獎，群益金鼎證券董事長周秀真(左)及總經理李文柱(右)與獎座及獎狀合影。(群益金鼎證券/提供)
群益金鼎證券以群益愛閱讀專案榮獲AREA社會公益發展獎，群益金鼎證券董事長周秀真(左)及總經理李文柱(右)與獎座及獎狀合影。(群益金鼎證券/提供)

群益金鼎證券首度參加由亞洲企業商會（Enterprise Asia）主辦，素有亞洲ESG最高榮耀之稱的「亞洲企業社會責任大獎（AREA）」國際評選，即以「群益愛閱讀」專案榮獲「社會公益發展獎」，此一殊榮象徵群益在推動ESG及教育公益方面的努力已經獲得國際肯定。

AREA（Asia Responsible Enterprise Awards）自成立以來，持續表揚引領變革、堅守初衷並創造影響力的企業。今年的評選特別聚焦於勇於創新、以改革性措施推動永續循環經濟的企業，群益金鼎證券的「群益愛閱讀」專案正是融合教育與金融知識、回應永續發展挑戰的典範行動。

「群益愛閱讀」專案的構想始於2012年與天下行動書屋的合作，並於2014年正式獨立推動，結合企業金融專業，專注於提升台灣偏鄉學童的閱讀能力與理財素養。12年來已累計服務超過4,000名學童，從最初的一個縣市擴展至全台13個縣市、16所小學。

專案以三大核心行動：捐贈閱讀資源、志工陪讀、城市之旅作為推動主軸，並持續深化對SDGs（聯合國永續發展目標）的落實，特別聚焦於：SDG 4：優質教育──提供理財與永續書籍，透過城市參訪拓展學童視野，並由企業志工長期進駐校園陪讀，確保學童獲取知識與技能，強化「包容與公平的優質教育」目標；SDG 10：減少不平等──針對經濟與地理弱勢的偏鄉學童提供長期支持，有效降低教育機會的城鄉差距；SDG 17：多元夥伴關係──結合企業資源、媒體影響力與供應鏈夥伴，共同實現公益目標。

透過三大核心行動，不僅提供理財與永續發展相關書籍，還透過參訪台北101、故宮等地點來拓展學童的視野。群益志工長期進入校園進行陪讀服務，為孩子們奠定了財富創造的基礎觀念。

事實上，除了「群益愛閱讀」專案獲獎以外，群益也在各方面為永續發展貢獻心力，正如將於7月起跑的群益捐血活動，已經是群益持續18年辦理，不僅採購信望愛智能發展中心手工製作的精油手工皂，以及雲林阿古力社會企業小農有機白米作為捐血贈品，在外包裝上更特別印製防詐訊息，捐血助人的同時也推廣在地農產與金融防詐。群益金鼎證券將持續致力於為社會帶來正面的影響，並希望透過實際行動激勵更多企業參與到社會公益事業中來，共同為台灣的未來努力。

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