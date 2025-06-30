外資上週大買台股1172億元 加碼南亞逾12萬張最多
新台幣升勢再起，吸引熱錢湧入，台股上週大漲534.34點或2.42%，上週五集中市場指數收在22580.08點，續創波段新高。根據證交所統計，外資上週在集中市場大幅買超新台幣1172.04億元，其中買超南亞12.37萬張排第1。
個股方面，上週外資買超前3名上市公司分別為南亞12萬3745張、聯電10萬5372張，以及華邦電8萬5454張。另外外資上週買超台積電5萬7901張排第6。
外資上週自集中市場賣超前3名依序為凱基金46萬9805張、台新金13萬2122張，以及寶成10萬3899張。
統計今年初至6月27日止，外資累計賣超金額為4278.48億元。外資總持有股票市值為32兆9859億元，占全體上市股票市值45.38%。
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