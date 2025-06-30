永豐金證6月首升級VIP量化服務 月均交易量突破80億元

國際大型資產管理公司6月調查，發現手握逾10萬美元的高資產亞洲投資人中，有63％擔心單靠被動型投資難以避開波動風險。永豐金證券觀察，國內高資產族群今年以來交易頻率提升，VIP量化投資服務月均交易量突破80億元。

為回應高資產客群對「主動策略＋量化工具」的需求，永豐金證券6月全面升級VIP量化投資服務，新增兩大功能：「五大全新策略工具」與「全新專屬看盤模板」，希望協助投資人提升操作效率，同時強化風險控管與策略紀律。

全新量化策略涵蓋「配息潛力股」、「獲利創高股」、「營收創高股」、「當沖空策略」以及「個股綜合評分策略」等五項選股條件，整合基本面、技術面與籌碼動態。其中「個股綜合評分策略」融合法人動向、獲利體質與估值條件，協助投資人篩出高潛力標的，提升進出場依據。另外在6到8月除權息旺季，「配息潛力股策略」因應國人偏好高殖利率標的，結合十年穩定配息記錄、本益比評價、潛在殖利率及本業獲利比重等條件，有助投資人捕捉填息行情與穩健現金流標的。

永豐金證券表示，此次升級重點從「精緻客製化」轉向「模組化交付」，強化策略工具落地效率與規模化能力。配合交易流程整合與視覺化看盤介面，即使是首次接觸量化策略的用戶也能快速上手，有助擴大VIP服務的可及性。

前VIP量化服務開放給達特定交易量的永豐金證券客戶申請。永豐金證券強調，將持續根據市場變化優化量化投資工具，協助高端投資人強化主動管理能力，在台股震盪市況中，量化交易策略展現紀律、邏輯優勢，可有效發出停損決策並執行，克服人性猶疑不決的問題，是投資人打造理性投資的好選擇。

永豐金證券於國內量化交易市場執牛耳，2025年上半年量化交易成交金額達2,137億元，2022年推出VIP服務至今，月均交易量突破80億元，堪比國內大型證券中的中型分公司單月交易量規模，在國內競爭激烈的量化交易市場佔有重要一席之地。未來將持續創新，解決客戶需求，為客戶打造更進階交易工具。