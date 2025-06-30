三大法人賣超45億元、6月續買872億元 元大金爆量拉尾迎除息
台股6月最後一個交易日受台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、台達電（2308）等電子權值重兵臨收急殺，加上國泰金（2882）、凱基金（2883）、國票金（2889）等金控除息首日全數陷入貼息拖累，大盤開低收低324.06點、報22,256.02點，接連失守5日線、年線，成交值也降至3,542.7億元，三大法人賣超並止步連4日來的買超，轉賣超45.34億元，累計６月，三大法人續買超872.21億元。個股表現上，元大金（2885）7月1日將除息，最後一盤爆出34,159張大量，拉升股價收高1.34%、報34.15元，總成交量達16.2萬餘張，勇奪台股人氣王寶座；漲幅王則由安控概念股昇銳（3128）拿下。
統計三大法人30日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）止步連4買、轉賣超31.22億元，投信由買轉賣7.41億元；自營商連3日賣超（合計）、續調節6.72億元，其中自營商（自行買賣）賣超18.89億元、自營商（避險）買超12.17億元。
統計今日成交量超過10萬張個股有6檔，股價表現漲跌參半。其中，元大金162,144張，股價1.34%、收34.15元；凱基金121,001張，股價跌1.97%、收14.95元；富邦金（2881）120,960張，股價漲1.39%、收87.3元；精成科（6191）113,294張，股價漲0.68%、收89.2元；新光金（2888）112,322張，股價跌2.59%、收11.3元；華邦電（2344）104,266張，股價跌4.73%、收20.15元。
統計今日成交值逾百億元個股共3檔，依序為：台積電成交值345.99億元，股價跌1.85%、收1,060元；富邦金成交值105.44億元，股價漲1.39%、收87.3元；精成科成交值101.01億元，股價漲0.68%、收89.2元。
統計30日收漲停個股共12檔，成交量逾萬張個股僅昇銳、晶彩科（3535）兩檔。依股價漲幅排序為：昇銳漲10%、收45.1元，成交量21,486張；德宏（5475）漲9.98%、收28.1元，成交量5,522張；晶彩科漲9.98%、收51.8元，成交量33,414張；澤米（6742）漲9.96%、收59.6元，成交量9,675張；泓格（3577）漲9.95%、收72.9元，成交量1,987張；陸海（5603）漲9.95%、收22.1元，成交量798張；彩富（5489）漲9.91%、收49.9元，成交量3,667張；佰研（3205）漲9.91%、收52.7元，成交量4,232張；熒茂（4729）漲9.89%、收20元，成交量3,914張；昱泉（6169）漲9.87%、收25.6元，成交量913張；凱崴（5498）漲9.85%、收11.15元，成交量6,038張；華擎（3515）漲9.82%、收274元，成交量1,739張。
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