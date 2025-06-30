誰賣的？台積電最後一盤爆逾萬張賣單 收1060元跌20元

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經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股30日開低走低，台積電、聯發科、鴻海等尾盤爆量下殺。示意圖／ingimage
台股30日開低走低，台積電、聯發科、鴻海等尾盤爆量下殺。示意圖／ingimage

台股殺尾盤， 收在22,256.02點， 下跌324.06點， 主要是台積電（2330）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等權值股尾殺盤所拖累，權王台積電最後一盤爆出10,863張賣單，一口氣拉低15元股價， 終場以1,060元收盤，下跌20元， 跌幅1.85%， 市值27兆4,886億元，影響大盤指數約159點。

台積電ADR 27日收228.57美元，上漲4.56美元，漲幅2.04%，創下新高；台積電ADR創高，但台積電30日卻是以1,075元開低，雖一度拉至平盤，但最後一盤卻是爆量下殺，最後5分鐘爆出10,863張賣單， 一口氣再拉低15元， 終場以今日最低的1,060元收盤。

台積電爆量殺尾盤，聯發科開高走低殺尾盤，最後一盤爆出2,775張賣單，再拉低股價20元， 終場以1,250元收盤，下跌35元， 跌幅2.72%，市值2兆元，影響大盤指數約17點。

鴻海早盤以166元開高後一度拉升至166.5元， 盤中翻黑， 最後一盤爆出10,498張賣單， 股價以161元收盤， 下跌4元， 跌幅2.42%，市值2兆2,365億元，影響大盤指數約17點。

台股30日開低走低，台積電、聯發科、鴻海等尾盤爆量下殺，大盤指數也進一步下挫， 終場收在22,256.02點，下跌324.06點，跌幅1.44%。

鴻海 台積電

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