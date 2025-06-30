台股月線連2紅、季線也翻紅 半年線跌3.38%

台股6月30日受台積電（2330）、鴻海（2317）、聯發科（2454）等電子權值要角紛紛殺尾，加上金控除息首發部隊國泰金（2882）、凱基金（2883）、國票金（2889）全數陷入貼息，影響大盤指數開低收低324.06點、報22,256.02點，跌落5日線、年線，成交值降至3,542.7億元。而台股今日同步收月線、季線、半年線，其中，月線漲908.72點、漲幅4.26%，連2紅；季線轉升1,560.12點、漲幅7.54%，由黑翻紅；半年線跌779.08點、跌幅3.38%。

隨著時序邁入第3季，法人普遍認為市場將面臨「機會與風險並存」的挑戰期。其中，最大不確定因素之一，即為川普對等關稅的豁免期將於7月9日屆滿，同時，新台幣近期持續走升，對出口導向企業形成匯損壓力；然而，資金面上，在新台幣匯率強彈下，外資6月來至27日止，累計買超台股957.92億元，整體操作偏多，預料在新台幣升值下，可望吸引買盤延續，另，本土投顧仍認為，AI與消費電子雙引擎有望撐起第3季AI產業鏈的營運成長動能。

美國關稅政策變數影響再受關注。川普任內對等關稅的豁免期將於7月9日屆滿，目前僅與英國達成10%稅率協議，而川普主張的單邊高關稅政策與半導體額外課稅，再次引發市場對中美貿易摩擦升級的疑慮，對出口導向的台廠構成潛在壓力。

同時，新台幣近期持續走升，對出口導向企業形成匯損壓力；加上第2季出現備貨搶運潮，第3季恐出現「旺季不旺」的情況，法人認為部分上市櫃企業營收與獲利將面臨挑戰。

不過，國內主要投顧則提出正向觀點，認為AI與消費電子雙引擎有望撐起第3季成長動能。隨著輝達（NVIDIA）GB200伺服器出貨量將在第3季持續攀升，下半年更有GB300加入供應行列，有望帶動晶圓代工、AI伺服器、PCB、組裝與散熱模組等整體供應鏈同步受惠。此外，蘋果新一代iPhone機種將進入備貨高峰期，市場預期新機將導入更多AI功能，推升換機潮與出貨動能，亦為台灣電子供應鏈注入活水。