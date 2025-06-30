台積電尾盤爆量下殺！拖累台股下跌324點收22,256點
台股30日開低走低，台積電（2330）尾盤爆10,863張大量，下殺20元，收1,060元，影響大盤跌點約161點，拖累大盤終場下跌324點，收22,256.02點，跌幅1.44%，成交量3,542.7億元。櫃買則收231.35點，下跌2.28點。
盤面上以類股來看，航運、橡膠、數位雲端、塑膠、油電燃氣、水泥、鋼鐵、造紙等較為弱勢，另外，食品、電子零組件等較為強勢。
觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、長榮海運（2603）、高技（5439）、南亞科（2408）、國泰金（2882）、緯穎（6669）、新盛力（4931）、世紀鋼（9958）、杭特（3297）、聯亞（3081）、昇達科（3491）、陽明海運（2609）、LINEPAY（7722）、日月光投控（3711）、精材（3374）、台灣大（3045）、新日興（3376）、順達（3211）等。
而量大強勢的則有精成科（6191）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、富邦金（2881）、金像電（2368）、華碩（2357）、台光電（2383）、元大金（2885）、貿聯-KY（3665）、大量（3167）、緯創（3231）、材料*-KY（4763）、致茂（2360）、奇鋐（3017）、達邁（3645）、康霈*（6919）、旺矽（6223）、愛普*（6531）等。
統一投顧表示，川普減稅方案在參議院過關、輝達（NVIDIA）股價與市值持續創新高，推升標普500指數創下歷史新高；台股技術面持續強勢，盤面類股良性輪動，多頭信心回溫，預估台股震盪盤堅。惟外資避險空單持續增加逾5.2萬口創下新高，新台幣6月持續升值創下新高，仍須留意7月之後公告6月營收及第2季財報的影響；選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念股、生技、重電及能源等。
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