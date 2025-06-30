快訊

肥前屋突歇業引熱議 網曝：鰻魚飯「一敗筆」回不去了

日本絞刑室曝光！死囚伏法前見觀音像 外媒揭「毛骨悚然儀式感」

台積電尾盤爆量下殺 拖累台股下跌324點收22,256點

台積電尾盤爆量下殺！拖累台股下跌324點收22,256點

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股終場下跌324點，收22,256.02點，跌幅1.44%，成交量3,542.7億元。中央社
台股終場下跌324點，收22,256.02點，跌幅1.44%，成交量3,542.7億元。中央社

台股30日開低走低，台積電（2330）尾盤爆10,863張大量，下殺20元，收1,060元，影響大盤跌點約161點，拖累大盤終場下跌324點，收22,256.02點，跌幅1.44%，成交量3,542.7億元。櫃買則收231.35點，下跌2.28點。

盤面上以類股來看，航運、橡膠、數位雲端、塑膠、油電燃氣、水泥、鋼鐵、造紙等較為弱勢，另外，食品、電子零組件等較為強勢。

觀察台股成交額排行榜，量大弱勢的有，鴻海（2317）、聯發科（2454）、長榮海運（2603）、高技（5439）、南亞科（2408）、國泰金（2882）、緯穎（6669）、新盛力（4931）、世紀鋼（9958）、杭特（3297）、聯亞（3081）、昇達科（3491）、陽明海運（2609）、LINEPAY（7722）、日月光投控（3711）、精材（3374）、台灣大（3045）、新日興（3376）、順達（3211）等。

而量大強勢的則有精成科（6191）、廣達（2382）、世芯-KY（3661）、富邦金（2881）、金像電（2368）、華碩（2357）、台光電（2383）、元大金（2885）、貿聯-KY（3665）、大量（3167）、緯創（3231）、材料*-KY（4763）、致茂（2360）、奇鋐（3017）、達邁（3645）、康霈*（6919）、旺矽（6223）、愛普*（6531）等。

統一投顧表示，川普減稅方案在參議院過關、輝達（NVIDIA）股價與市值持續創新高，推升標普500指數創下歷史新高；台股技術面持續強勢，盤面類股良性輪動，多頭信心回溫，預估台股震盪盤堅。惟外資避險空單持續增加逾5.2萬口創下新高，新台幣6月持續升值創下新高，仍須留意7月之後公告6月營收及第2季財報的影響；選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念股、生技、重電及能源等。

概念股 台股

延伸閱讀

謝金河點名台積電（2330）「站上攻擊線」 網反應：難怪今天跌

台積電鴻海等權值股領跌 台股開低走低下挫逾百點

00905、00878、00713三檔組月配缺點是全壓台股！現有009811解決了

績效好還要便宜？專家貪心推薦投資人009803：10元布局強勢股、防禦力升級

相關新聞

台積電尾盤爆量下殺！拖累台股下跌324點收22,256點

台股30日開低走低，台積電（2330）尾盤爆10,863張大量，下殺20元，收1,060元，影響大盤跌點約161點，拖累...

6月除息末班車多檔貼息！這幾檔催油門逆向開往填息路

29檔上市櫃公司趕在6月最後一天除息， 包括金控股的國泰金（2882）、凱基金雙雙入貼息之外，台積電（2330）概念股的...

台積電鴻海等權值股領跌 台股開低走低下挫逾百點

美股道瓊指數27日收紅、台積電ADR創高，不過市場憂心台廠匯損壓力以及外資期貨淨空單增加等利空因素影響，台股今天開低走低...

瀚亞投資下半年展望 聚焦亞洲與新興市場股票機會

隨著美國對部分國家實施的90天關稅豁免期即將到期，各國紛紛與美國展開貿易談判。法人指出，市場已大致反映美國最終可能課徵的...

台股漲多拉回 加權指早盤挫逾150點 台積電探1070元

台股未能延續上周漲勢，加權指數以22508.33點開出，盤中最低下探至22415.75點，下挫164.33點；代表中小型...

台股早盤下跌逾百點 台積電開低5元

台股30日開盤指數下跌71.75點，開盤指數為22,508.33點，早盤跌逾百點，最低來到22,415.75點。台積電（...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。