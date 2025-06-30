外需及資本雙引擎、AI 浪潮延續 台股企業獲利增長可期

短期股市因關稅、地緣政治而震盪，但不影響長線多頭趨勢，群益長安基金暨群益創新科技基金經理人陳朝政分析，在AI趨勢不變之下，台廠做為全球AI產業最重要供應商，可望持續享有獲利、資本雙成長的利多。

陳朝政指出，台灣今年第1季GDP成長率高於預期，上市櫃公司營收表現更揮別過去五窮六絕魔咒，4、5月接連寫下史上最強紀錄，顯現經濟成長動能持續強勁。

從投資趨勢來看，未來AI發展將從Cloud AI邁向Edge AI，有望帶動更多供應鏈成長。進一步觀察AI衍生商機，台灣在半導體製造、伺服器、PC組裝等領域享有絕佳優勢，也具備強大軟硬整合能力，因此自IC設計到系統整合的相關類股皆值得關注。

至於美股的表現，群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕指出，雖然關稅談判進入延長賽，大而美法案動向與影響也須關注，不過通膨維持溫和成長，帶動消費者信心修復，預期FED年內仍有降息機會。今年第2季美股表現先蹲後跳，籌碼面上，雖然市場觀望情緒濃厚，但近期持續有聰明錢逢低買進股票、債券，顯示仍有投資人選擇危機入市。

蔡詠裕表示，綜合來看，預期第3季美股市場可望在穩中走強，大型股、成長股、景氣循環股及強勢股有機會成領頭羊。面對資金重回成長股，布局上可鎖定具產業前景明確、具護城河優勢標的，包括無人計程車、AI安全題材如：智慧安全守衛、電力基礎建設、串流影音媒體與健身運動皆具備後市成長潛力，尤其值得留意。