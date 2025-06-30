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PCB 扮6月壓軸！台光電創高、金像電亮燈 精成科奪人氣王

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

台股進入上半年最後一個交易日，大盤卻隨台積電（2330）回測5日線，但PCB族群表現一枝獨秀，在多檔個股強勢攻高下，撐起多頭人氣，為上半年壓軸行情增添亮點。

其中，台光電（2383）受多家外資調升目標價至千元以上，盤中再刷新高903元，激勵金像電（2368）觸及漲停303.5元；精成科（6191）則爆出逾9萬張大量，榮登台股人氣王，股價6月來首戰90元關卡，並帶動建榮（5340）飆升逾8%，金像電、楠梓電（2316）、新復興（4909）、高技（5439）、欣興（3037）、華通（2313）等也紛紛逆勢走高，整體PCB族群氣勢如虹，成為盤面抗空要角。

法人指出，隨著輝達GB200 AI伺服器第3季出貨量逐季提升，以及GB300有望於下半年啟動小量出貨，相關供應鏈業者預計將迎來顯著的業績成長。其中，印刷電路板產業將尤其受惠，因AI伺服器對高階PCB的需求大幅增加，帶動PCB與CCL（銅箔基板）廠商的營收與獲利動能。

此外，外資也表示，受惠AI伺服器與ASIC需求成為主流動能，印刷電路板（PCB）與銅箔基板（CCL）供應鏈後市可期，看多PCB、CCL產業，中階CCL未來幾季可望有調漲空間，點名投資偏好個股依序有：金像電、台光電、台燿（6274）、聯茂（6213），且同步調升其目標價。其中，金像電目標價由355元升至400元、台光電由935元升至1,055元、台燿由245元升至268元、聯茂由62元升至84元。

不過，此外資也將台光電2025、2026年度EPS估值分別下調4%與上調1%，主要反映新台幣升值的逆風因子，以及M8等級CCL在ASIC伺服器應用中需求持續上升。

個股方面，精成科近午成交量已接近9.5萬張，同時穩坐族群與台股人氣王寶座，盤中股價最高來到92.2元，為6月以來首度觸及90元關卡。

精成科5月營收33.83億元，月增7.4%、年增81.8%，攀上155個月新高；前五月營收116.97億元，年增31.7%。此外，日前以84億元收購日商PCB廠Lincstech的100%股權，2025年4月8日完成交割並挹注營收，有助開拓AI伺服器客戶群及半導體，產品線分散有助整體營運表現，對精成科AI相關產品技術也有加乘效果。

台光電 PCB

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