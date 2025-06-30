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6月除息末班車多檔貼息！這幾檔催油門逆向開往填息路

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
29檔上市櫃公司趕在6月最後一天除息。中央社
29檔上市櫃公司趕在6月最後一天除息。中央社

29檔上市櫃公司趕在6月最後一天除息，包括金控股的國泰金（2882）、凱基金雙雙入貼息之外，台積電（2330）概念股的辛耘（3583）、飲料大廠的黑松（1234）等也是陷人貼息窘境，通路股的文曄（3036）則是震盪走勢， 不過，全球最大汽車門把AM供應商虎山（7736）則是穩步填息，融程電（3416）也朝填息前進。

台股進入除息旺季，6月的最後一天，金控股除息秀登場，可惜都陷入貼息，不過， AI指標的廣達（2382）則是朝向填息前進，另外虎山、融程電也邁向填息，但有多檔則是震盪後也翻黑變成貼息。

文曄每股配發5.998元現金股利，上周五收在133.5元，參考價127.5元，早盤以128.5元開出後一度衝達131.5元，但低點也曾下滑至127元，反而呈現貼息， 股價表現震盪。

辛耘每股配發4.5元現金股利，上周五收在354元， 除息參考價349.5元，早盤以350元開出，盤中高點曾拉升至353元，僅差1元就可填息，不過盤中股價再往下滑至346元，由填息轉成貼息。

黑松每股配發1.9元現金股利，除息參考價40.2元，早盤以40.05元開低，一度下滑至39.85元，盤中呈現貼息。

虎山為全球最大的汽車門把AM供應商，每股配發3.5197元現金股利，上周五收在103.5元， 除息參考價100元， 早盤以102元開出，穩步朝填息邁進；融程電每股配發5.5元現金股利，上周五收138.5元， 除息參考價133元， 早盤以133元開出後一度拉升至135.5元， 也是朝填息前進。

柏文（8462）每股配發現金股利4.2047元，上周五收129.5元，除息參考價125.5元，早盤以126元開出，一度拉升至127.5元，但股價表現震盪，低點曾下滑至125元，由填息變貼息，盤中力守在參考價的125.5元。

除息 股利

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