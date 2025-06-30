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瀚亞投資下半年展望 聚焦亞洲與新興市場股票機會

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
圖／經濟日報製圖
圖／經濟日報製圖

隨著美國對部分國家實施的90天關稅豁免期即將到期，各國紛紛與美國展開貿易談判。法人指出，市場已大致反映美國最終可能課徵的平均稅率，若實際結果符合預期，反而可能為股市帶來正面訊號。另一方面，美元走弱也為亞洲與新興市場注入利多，後市表現備受期待。

瀚亞投資（新加坡）發布2025年下半年市場展望報告指出，預期關稅與美國政策不確定性將持續抑制全球經濟成長。然而，資金分散配置的需求與美元走弱，將有利於亞洲與新興市場資產表現。瀚亞建議投資人採取靈活操作策略，建構多元化投資組合，並適度配置防禦性資產以因應市場波動。

瀚亞投資（新加坡）首席經濟學家Ray Farris表示，美國主導的貿易協定將深刻影響全球經濟走向，但這類協議往往曠日廢時。在估值具吸引力且市場配置偏輕的情況下，亞洲與新興市場具備更大的上行潛力。尤其在投資人追求分散化的當下，中國大陸以外的亞洲市場企業獲利表現穩健，近期印度、台灣與韓國的企業盈餘預期皆獲上調。

中國大陸：瀚亞對中國大陸股市持中長期審慎樂觀態度。H股與A股估值具吸引力，為自下而上的選股者提供良機。隨著市場對重大刺激政策的預期降溫，反而可能出現正面驚喜。

日本：以股價淨值比觀察，日本仍為全球估值偏低的市場之一。企業改革深化與薪資成長推動下，日本股市對長期投資人具吸引力。

印度：儘管估值偏高，印度股市展現出韌性。印度央行政策支持、油價疲弱與穩健的內資流入，共同營造有利投資環境。

新興市場：巴西為內需導向經濟體，GDP約80%至85%來自國內；中東歐三國（波蘭、捷克、匈牙利）與美國貿易連結度低，受關稅影響相對有限。

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