台股漲多拉回…加權指早盤挫逾150點 台積電探1070元

台股未能延續上周漲勢，加權指數以22508.33點開出，盤中最低下探至22415.75點，下挫164.33點；代表中小型股的櫃買指數以233.68點開出，權值股台積電開1075元，小跌5元，鴻海開紅166元。

觀察上周美股延續漲勢，道瓊工業指數上漲432.43點，收在4萬3819.27點，漲幅1%；標普500指數上揚32.05點，收6173.07點，漲幅0.52%；那斯達克指數漲105.54點，收2萬273.46點，漲幅0.52%；費城半導體指數小漲3.53點，收5544.99點，漲幅0.06%。

台股上周強勢攻高，指數改寫波段新高，但在AI題材熱度延續之際，仍須留意短線震盪風險。凱基投顧分析師許高銘表示，短線指數可能進入22580點上下2%的高檔區間震盪，市場仍面臨輝達執行長黃仁勳賣股計畫、美國經濟數據密集公布與新台幣升值等多重變數壓力。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜則指出，選股不選市，科技股可聚焦AI應用成長動能，包括高效能晶片、晶圓代工N2供應鏈、雲端與邊緣運算等趨勢主軸；非科技族群則建議關注必需消費與金融股中具防禦性的標的。

永豐投顧表示，歷經五、六月的強勢上攻後，台股技術面已有轉強跡象，月KD於六月出現低檔交叉的多頭訊號。觀察過去股價循環時間約16個月，本波技術高點自2024年3月以來，至今已歷時15個月，技術面反轉訊號可望逐步醞釀，惟仍應抱持審慎樂觀看待。