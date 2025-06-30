台股早盤下跌逾百點 台積電開低5元

台股30日開盤指數下跌71.75點，開盤指數為22,508.33點，早盤跌逾百點，最低來到22,415.75點。台積電（2330）開盤價1,075元，下跌5元。

群益投顧表示，指數連四紅續寫波段高，量能持續遞減考驗續航力，不過，短期均線架構已重新翻揚，尚可維持偏多震盪。盤面個股持續輪動表現，依短線技術面變化換股操作因應。

操作題材可留意：新台幣創三年多新高，升值受惠股回神─部分Fed官員表態7月降息機會，川普考慮提前公布下屆Fed主席人選，藉以削弱鮑爾地位，重燃市場降息預期，美元指數寫三年多新低，新台幣持續走強，上周五早盤驚見28字頭，第2季至今累計升值逾12%，資產、食品、航空、旅行社族群可望受惠。

上周五（27日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,819.27點，上漲432.43點、漲幅1%；S&P500指數上漲0.52%；那斯達克指數上漲0.52%；費半指數上漲0.06%。台積電ADR漲2.04%。

標普500指數27日一開盤就站上前波盤中高點，川普總統宣布中止和加拿大貿易談判後一度回吐漲幅，隨後再度走高，終場上漲0.5%，收在6,173.07點，改寫歷來新高。

三大法人上周五集中市場合計買超207.2億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超333.7億元，投信買超26.3億元，自營商（自行買賣）賣超74.3億元，自營商（避險）賣超78.4億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨多單增加267口至666口，其中，外資淨空單增加3,893口至52,681口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加3,797口至6,356口。

選擇權未平倉量部分，周買權最大OI落在22,800點，周賣權最大OI落在21,500點 ; 月買權最大OI落在24,400點，月賣權最大OI落在20,000 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.99下降至0.97。VIX指數上升0.41至23.75。外資台指期買權淨金額-0.82億元 ; 賣權淨金額-0.14億元。整體選擇權籌碼面偏空。