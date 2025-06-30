台股7月 三大族群搶鏡

台股6月漲幅大，不少個股股價已位於相對高點，增添操作難度。不過綜合各投顧法人觀點，7月選股仍可朝三大方向篩選，包括人工智慧（AI）、高殖利率、中大型權值股，各擁題材，可納入布局重點。

統一投顧董事長黎方國指出，台股短線仍可留意AI、機器人、科技材料升級或替代概念股等盤面強勢股，但因大盤可能在7月中、下旬進入整理，選股以流動性佳的中大型權值股為宜，避免追高；若有拉回，可挑選具有高殖利率題材個股，下檔相對有保護，或逢低布局基本面優良的AI股，因其仍是未來台股成長焦點。

4、5月間陸續因美國對等關稅、新台幣匯率強升等問題，不少上市櫃公司今年獲利展望下修，不過，觀察近期法人報告可發現，盈餘預測再被上修的族群主要集中在AI相關領域，其它則仍普遍下調。因此，輝達概念股、台積電概念股，半導體代工、CPO、機殼、散熱等相關個股值得關注。

另外，隨著台股股東會告一段落，除權息旺季接續登場，高股息殖利率股將躍為台股盤面焦點。