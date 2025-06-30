台股7月天 資金行情有戲 上旬有望衝關23,000點

台股月線將連二紅，隨時間將邁入7月，綜合富邦、統一、台新等三大投顧看法，受惠台美第二輪對等關稅磋商出現建設性進展、美國關稅談判期限可能延長、新台幣強勢有助資金行情，加上線型偏多，有利加權指數延續緩升格局，7月上旬有機會挑戰23,000點關卡。

以伊戰爭利空告一段落，加上新台幣匯率強升，統計至上周五（27日），台股6月來已大漲1,232點。後又傳出美國財長貝森特稱美國可望於9月1日前完成剩餘貿易談判，且美中已就5月日內瓦談判框架達成協議，帶動樂觀情緒，激勵27日美股走揚，標普500、那斯達克指數創新高，台積電（2330）ADR亦再大漲2%。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清看法，隨以伊停火、美國關稅談判期限可能延長、新台幣匯率偏強、加權指數線型偏多，消息面、資金面、技術面都有利台股短多持續走揚。

圖／經濟日報提供

進一步看資金面，在新台幣匯率強彈下，外資上周買超台股1,172億元，6月來累計買超957億元，6月整體操作偏多，預料在新台幣升值下，有助外資後續買盤延續；而融資餘額目前約在2,252億元，已較4月低點約2,100億元左右回升，顯示散戶信心也已逐漸恢復中。

再看技術線型，現階段台股守穩年線之上，五日均線向上突破十日均線，短中期均線偏多，預期指數延續墊升走勢。

不過，陳奕光、黃文清、統一投顧董事長黎方國提醒，台股7月中下旬變數相對增多，恐面臨拉回，操作宜轉趨謹慎保守，短期仍可留意強勢股，但需觀察籌碼面變化且不建議追高。

黎方國分析，台股7月中下旬有六大變數，一是美國關稅政策仍不確定，進度撲朔迷離；其次是新台幣匯率對上市櫃公司營收、獲利的衝擊，畢竟匯率如兩面刃，雖有利吸引外資資金流入，但不利出口企業營運，其影響將陸續出現在第2季季報、半年報；第三是貨幣政策對資本市場不友善，美國聯準會降息節奏慢於市場原先預期；第四是下半年經濟表現恐不如上半年，因上半年有廠商提前拉貨潮，恐將削弱下半年動能；第五，歷史數據顯示第3季易跌難漲；第六，第3季為除權息旺季，預估指數會蒸發約600點至700點。