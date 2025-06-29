快訊

獨／台幣狂升！央行鎖定外資查三件事 恐修正「錢進股市」認定標準

憑「浩克慢遊」兩度奪金鐘 王浩一心肌梗塞68歲辭世

CMoney第五屆金曜獎揭曉 群益投顧勇奪雙料冠軍

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

全台最大投資理財平台CMoney日前公布《第五屆金曜獎》得獎名單，評選出2024年度「最佳研究報告獎」。該獎項共分為「盈餘預估準確獎」、「價格預估準確獎」及「報酬預估最佳獎」3個獎項。

在「盈餘預估準確獎」方面，是根據「CMoney獵報系統」就2023年10月10日起至2025年3月31日止這段時間內，各家研究報告預估公司每股稅後純益（EPS）與實際公告後的EPS相比，並根據出報告的時間做時間加權，評選出誤差值最小的前幾名，得獎者分別為群益投顧、元富投顧、宏遠投顧、第一金投顧以及統一投顧。

本屆得獎名單與上屆相比，群益投顧在本屆勇奪第1名、元富投顧、宏遠投顧及第一金投顧則穩居前五名，統一投顧為本屆新上榜的機構。

「報酬預估最佳獎」則是計算報告發布期間與報告承諾目標價的達成報酬率，得獎的前5名分別是第一金投顧、國票投顧、宏遠投顧、台新投顧、玉山投顧，其中，宏遠投顧已連續四年蟬聯榜單，國票投顧與玉山投顧則為本屆新上榜的機構。

最後「價格預估準確獎」則以發布的買進報告在3個月內是否有達到目標價為評判標準，得獎的投顧分別為群益投顧、玉山投顧、華南投顧、國票投顧以及中信證券投顧，其中群益投顧以51.1%的到價率拿下第一名，成功成為本屆「盈餘」與「價格」雙料預估冠軍，表現備受矚目。

群益 第一金 宏遠

延伸閱讀

智邦、昇達科 押長天期

最牛一輪／辛耘動能強 群益4B 靚

郭哲榮喊0050「隨時可買」當成存錢筒！網酸：所以不用參加投顧會員

投顧：大盤第4季衝25,000

相關新聞

活水源源不絕 2025下半年野村看好台股六大理由

以色列與伊朗暫時停火，中東戰況緩和，加上美國聯準會主席鮑爾表示，若通膨不如預期高，且就業市場轉弱，降息可能來的更早。野村...

生醫族群Q3題材強強滾 保瑞、美時、藥華藥等進入銷售高峰

生醫族群第3季進人銷售旺季，亞洲生技大會7月下旬開展，資本市場關注生醫族群本業發展，包括保瑞、美時、藥華藥、台耀、台康等...

政策兩利多 藥廠進補

衛福部中央健保署昨（28）日宣布，為支持藥品多元供應，強化藥品供應韌性，保障病人用藥權益，將自7月1日起推動鼓勵使用生物...

台積拉尾盤 台股連四紅…外資續加碼333億元

台股昨（27）日高檔震盪，市場多空拉鋸，行情多處盤下游移，直至尾盤才在台積電翻紅拉升下，指數終場上漲87點收22,580...

大盤驚驚漲 浮現四警訊

台股新一波多頭行情雖再次啟動，不過法人認為，行情已現四大警訊，包括：短線指數漲多可能面臨修正、技術指標進入超買區恐有過熱...

一周熱門零股／元大台灣50 人氣旺

台股本周焦點在於中東緊張情勢降溫、聯準會官員釋放微弱鴿派訊號等，市場結構持續調整，元大台灣50（0050）等市值型、高股...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。