一周盤前股市解析／流動性佳權值股 可留意

台股上周五（27日）短線獲利了結賣壓出籠，指數於平盤上下震盪，尾盤台積電（2330）由黑翻紅拉動指數上漲87點，以22,580點收盤，持續守穩各期均線。法人認為，選股方向維持流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔。

台新投顧協理范婉瑜指出，台股守穩年線，主要反應以伊停戰與聯準會官員釋出鴿派訊息，然新台幣持續升值，第2季財報恐面臨匯損壓力，預料短線大盤或在年線附近震盪，測試支撐，後續留意美國總經數據公布及中東局勢變化，操作上，題材股表現，機器人、CPO、台積電供應鏈等族群可續留意。

統一投顧協理陳晏平表示，輝達股價與市值持續創新高，投資人對AI信心增強，加上中東緊張局勢降溫、台積電順利填息、法人作帳進入倒數階段，多頭信心回溫，盤面類股良性輪動，預估台股震盪盤堅。

不過，川普大而美法案及關稅豁免時間也進入倒數，外資避險空單持續增加，新台幣持續升值再創新高，仍須留意接下來公布的6月營收及第2季財報表現；選股方向可聚焦AI、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、重電及能源等。

第一金投顧協理黃奕銓認為，指數上檔壓力不輕，目前仍是個股表態的格局，操作回歸基本面，中長期而言，對組裝、散熱、ASIC、光通訊、伺服器等AI族群後市仍正向看待，績優股可續抱，或逢低留意介入機會；短線上，可留意盤面較強的各族群，或接下來營收亮眼等類股。