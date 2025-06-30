就市論勢／散熱、AI機器人 有看頭

盤勢分析

經過半年，投資人已認知美國總統川普所有的話都不要當真，一切以利益為優先考量。現實世界裡不確定事情很多，包括川普言論、聯準會7月或9月降息？抑或台灣第2季出口創新高是否第3季恐旺季不旺？

上述變數都可以無限上綱製造恐懼，卻成為投資上最大盲點，例如上周「分析師警告若伊朗對石油基礎設施發動報復性攻勢或封鎖荷姆茲海峽，油價可能突破100美元大關......」等驚悚言論，卻與現實狀況完全不同。川普在意油價上漲直接啟動午夜重錘行動，伊朗只是紙老虎。

因此，聚焦在「確定的事」才是正確的策略。輝達執行長黃仁勳在股東會表示，機器人是最大潛在成長市場，自動駕駛車將是第一個主要商業應用。

投資建議

AI族群持續擴大，從時間軸來看，2023年台股大約有十檔至20檔AI股，以伺服器代工為主；2024年增加到50檔以上，涵蓋散熱、AI機器人、BBU等族群；2025年增加至100檔以上，每檔成長動能不同，但都是未來科技業發展焦點。