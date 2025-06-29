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歐洲資產看好度大增 投資人興趣遠高於一年前

經濟日報／ 記者張瀞文／巴黎即時報導

第15屆Amundi鋒裕匯理全球投資論壇於上周舉行，相較於一年前，與會人士對於歐洲資產的看好度大幅增加，預期歐元股債資產將持續受惠於結構性利多。

Amundi鋒裕匯理執行長波德森（Valérie Baudson）分析，美國新政府政策常急轉彎，關稅升至近百年未見的高點。隨著全球逐步適應，經濟動能也正在重新分配。

波德森指出，在這場全球重置中，各國政府擴大對國防與基礎建設的支出，以支持經濟成長與戰略自主。德國增加國防支出，將對所有國家帶來正向效益。金融整合的動能正在累積，與提升競爭力的改革同步進行。

波德森指出，近年來美股表現出色，但今年來歐股漲幅超越美股，且吸引愈來愈多資金，預期歐股將受到更多國際投資人的關注。歐洲央行（ECB）降息，加上信貸成長回溫，也將改善景氣循環展望。

Amundi鋒裕匯理集團副投資長道吉法（Philippe d’Orgeval）指出，在不確定的時代，歐元資產為多元化投資的重要一環。歐洲中小型股有更大的潛力，且國防、能源轉型、私募股權等也都可注意。

Amundi鋒裕匯理首席固定收益主管道塞（Amaury d’Orsay）指出，看好歐洲通膨連結債、歐洲投資等級債等。尤其是歐洲銀行債受惠於降息及政策利多推動，可望持續吸金。

丹麥前總理拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）在論壇指出，歐洲過去依賴俄羅斯獲得便宜能源，依賴中國大陸獲得便宜貨品，依賴美國獲得便宜國防。與會人士認為，未來這些都可能改變，也將為歐洲帶來商機。

降息 投資人

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