生醫族群Q3題材強強滾 保瑞、美時、藥華藥等進入銷售高峰

經濟日報／ 記者謝柏宏／台北報導
生技示意圖。 聯合報系資料照
生技示意圖。 聯合報系資料照

生醫族群第3季進人銷售旺季，亞洲生技大會7月下旬開展，資本市場關注生醫族群本業發展，包括保瑞（6472）、美時（1795）、藥華藥（6446）、台耀（4746）、台康（6589）等多家外銷為主的藥廠及原料藥廠，第3季銷售進入高峰，各家公司業績有望比第2季大幅成長。

亞洲生技大會將在7月23日起一連四天登場，今年主題聚焦「掌握亞洲生技新契機」，主辦單位設立CDMO（委託開發暨製造服務）、醫藥醫材、細胞及再生醫療專區等三大展區，包括保瑞、台康、臺灣生物醫藥製造（TBMC）、台耀、中裕、逸達、台新藥、圓祥、泰合、進階、宣捷幹細胞等公司參展。

法人認為，每年生技大展開展前一個月，生醫族群向來為資本市場關注重點，另一個值得關注重點是，包括保瑞、美時、藥華藥、台耀、台康等多家外銷導向藥廠及原料藥廠，第3季銷售將進入高峰。

圖／經濟日報提供
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保瑞表示，該公司美國馬里蘭州無菌針劑廠的Flex Pro產線，今年7月起新增30%產能，進度較預期提前，約可增加20項新訂單，目前已有新客戶正在逐步試單，將成為第3季業績成長新動能；保瑞在美國重點產品小兒神經用藥Vigabatrin，今年首季整體市占突破40%，到了第3季更有機會提高市占率。

美時指標產品血癌藥Lenalidomide一向是帶動業績成長主要動能，該公司因應川普藥價政策，自4月起先將血癌藥透過美國倉儲庫存備貨至2026年，依公司規劃，第3季向來是Lenalidomide全年貢獻業績最高峰，勝過第2、4季，今年起更有機會在7月就率先認列較高的營收。

藥華藥罕見血癌新藥Ropeginterferon alfa-2b（Ropeg）美國市場穩定成長，過去兩年業績呈跳躍式成長，若比較近兩年第3季表現，2023年第3季營收13.06億元，季增3.2%，到了2024年第3季營收已達27.13億元，季增17.6%，預期今年第3季業績仍有機會較第2季顯著成長。


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