政策兩利多 藥廠進補

衛福部中央健保署昨（28）日宣布，為支持藥品多元供應，強化藥品供應韌性，保障病人用藥權益，將自7月1日起推動鼓勵使用生物相似藥，並於8月起擴大納入癌症化學治療之學名藥，包括歐洲紫杉醇、小紅莓等，期能提升學名藥使用率，加速引進更多治療新藥，全民共享健保計畫成果。

學名藥協會理事長陳誼芬表示，此舉可強化我國藥品供應鏈韌性與穩定性，是台灣醫藥產業發展關鍵里程碑。法人分析，土本藥廠目前僅台康生技自行開發乳癌生物相似藥，已在台取得藥證，預期後續將有更多本土藥廠授權引進或代理生物相似藥在台銷售；另外包括東洋（4105）、美時、健喬、中化、杏輝、永信、生達、南光等有望因癌症化療學名藥獲健保重視而受惠。

健保署表示，隨著原開發廠藥品專利到期，品質相似而研發製造成本及藥價較低的生物相似藥及學名藥紛紛投入市場，歐美日均鼓勵使用這些藥品讓藥費降低，同時換取更多創新藥品引進，治療更多病人。

近年受疫情、戰爭等影響，全球藥品供應不穩定，健保署為確保用藥供應穩定、降低國際外在因素影響，今年7月起推動「使用生物相似藥品鼓勵試辦計畫」，健保收載的生物相似藥占整體同成分藥品11.9%，較2023年7.38%明顯提升。