大盤驚驚漲 浮現四警訊

台股新一波多頭行情雖再次啟動，不過法人認為，行情已現四大警訊，包括：短線指數漲多可能面臨修正、技術指標進入超買區恐有過熱疑慮、台股量能未能有效增加、第2季匯損陰霾揮之不去等，投資人操作宜保守。

法人指出，台股昨（27）日早盤小幅開高後隨即拉回至平盤甚至盤下，狹幅整理，尾盤急拉收紅K棒，成交金額萎縮至3,748億元，呈現「價漲量縮」格局。尤其尾盤急拉作價，市場解讀多頭不敢與空方正面對決。

法人表示，台股短線雖勢盛，但已現四大警訊，首先是短線指數漲多。台股自4月9日17,306點止跌轉彈以來，短短55個交易日區間大漲5,274點，漲幅高達30.4%。由於「漲多就是最大利空」，近期前高賣壓與獲利了結賣壓雙雙出籠，制約行情表現。

其次，技術指標進入高檔區。不論日KD或周KD指標， K值均已進入80以上超買區，顯示短線行情有過熱跡象，且若以MACD指標觀察，柱狀體皆無明顯放大，顯示上檔承壓。

第三，台股量能無法有效放大。目前日均量多在3,500億至3,800億元間波動，始終未有效放大至4,000億元以上，面對高檔套牢賣壓出籠，無法有效去化。

此外，第2季新台幣兌美元匯率強勢升值，不利以外銷導向為主的科技產業，匯損陰霾揮之不去，將使第2季上市櫃公司獲利表現蒙塵。法人建議，外資避險空單持續增加，新台幣持續升值再創新高，須留意7月之後公告的上市櫃公司營收及第2季季報等基本面影響因素。