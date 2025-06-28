聽新聞
0:00 / 0:00
大盤驚驚漲 浮現四警訊
台股新一波多頭行情雖再次啟動，不過法人認為，行情已現四大警訊，包括：短線指數漲多可能面臨修正、技術指標進入超買區恐有過熱疑慮、台股量能未能有效增加、第2季匯損陰霾揮之不去等，投資人操作宜保守。
法人指出，台股昨（27）日早盤小幅開高後隨即拉回至平盤甚至盤下，狹幅整理，尾盤急拉收紅K棒，成交金額萎縮至3,748億元，呈現「價漲量縮」格局。尤其尾盤急拉作價，市場解讀多頭不敢與空方正面對決。
法人表示，台股短線雖勢盛，但已現四大警訊，首先是短線指數漲多。台股自4月9日17,306點止跌轉彈以來，短短55個交易日區間大漲5,274點，漲幅高達30.4%。由於「漲多就是最大利空」，近期前高賣壓與獲利了結賣壓雙雙出籠，制約行情表現。
其次，技術指標進入高檔區。不論日KD或周KD指標， K值均已進入80以上超買區，顯示短線行情有過熱跡象，且若以MACD指標觀察，柱狀體皆無明顯放大，顯示上檔承壓。
第三，台股量能無法有效放大。目前日均量多在3,500億至3,800億元間波動，始終未有效放大至4,000億元以上，面對高檔套牢賣壓出籠，無法有效去化。
此外，第2季新台幣兌美元匯率強勢升值，不利以外銷導向為主的科技產業，匯損陰霾揮之不去，將使第2季上市櫃公司獲利表現蒙塵。法人建議，外資避險空單持續增加，新台幣持續升值再創新高，須留意7月之後公告的上市櫃公司營收及第2季季報等基本面影響因素。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言