一周熱門零股／元大台灣50 人氣旺
台股本周焦點在於中東緊張情勢降溫、聯準會官員釋放微弱鴿派訊號等，市場結構持續調整，元大台灣50（0050）等市值型、高股息ETF，以及大型權值股各自吸引零股投資人目光。
市場專家指出，觀察聯準會主席鮑爾本周在國會二場聽證會釋出微弱鴿派訊號，表示擔憂關稅可能削弱過去幾年對抗通膨的努力，雖未明言7月是否會降息，但也未排除相關可能性，此外雖有愈來愈多官員認為，關稅未必導致大規模、長期通膨上升，7月降息是合理時機，但也有官員認為關稅將推升物價，應等待更多證據再行動，7月可能仍非合適時機，聯準會動向將牽動零股市場下一步動向。
根據CMoney統計，本周熱門零股前十強標的依序為，元大台灣50、台積電、群益台灣精選高息、元大高股息、國泰永續高股息、富邦台50、鴻海、元大台灣高息低波、緯創、廣達，十檔標的交易量從1,279萬至176萬股，較上周降溫。
此外，法人圈認為，美國第1季GDP下修、聯準會官員淡化關稅對通膨影響、利率市場預期今年降息3碼以上機率由51.7%升至58.1%，加上中東停火協議維持，區域衝突緊張局勢緩解，以及白宮官員暗示對等關稅暫緩期間可能延長，降低市場對7月9日期限的擔憂，都將左右零股市場下周多空動向。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言