基富通 TISA 服務7月上線

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

基富通證券董事長林丙輝昨（27）日表示，平台普惠金融服務獲肯定，累積受益人數已突破30萬人，7月起將提供TISA（台灣個人投資儲蓄帳戶）服務，協助更多民眾做好長期理財規劃。

基富通證券昨日舉行股東會，林丙輝表示，為引導更多人長期理財，金管會責成臺灣集保結算所建置的TISA帳戶系統將在6月底完成，7月起基富通會與國內基金業者一起提供TISA服務。

林丙輝強調，基富通從「好享退」到現在的「好好退休」專案，成功引導超過11萬國人以定期定額方式自主儲備個人退休金，跟國人一樣期待TISA制度的推出，也做好準備。

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