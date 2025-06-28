就市論勢／IC 設計、機器人 多元布局

盤面分析

台股昨（27）日在平盤震盪，終場收在最高22,580點，漲87點，指數再創波段新高；本周大盤受惠投資氣氛好轉激勵，大漲534點，周線漲幅2.4%，平均日均量3,777億元。

輝達股價再創新高，帶動AI題材多頭行情再起，電子指數成功收復所有均線，也帶動台股成功站穩年線，近期漲勢有望在類股良性輪動下延續盤堅格局。

不過，市場等待美國關稅豁免即將在7月9日到期後發展，加上匯率持續走升，對7月後公告營收及第2季財報影響可能造成匯損隱憂，因此仍須留意市場投資情緒是否受到風險影響。

投資建議

科技股依舊為台股投資主軸，市場對先進AI運算能力需求朝算力更高、更高效的半導體開發，四大CSP與IC設計大廠預計推出更符合自己需求的高效晶片，國內晶圓龍頭大廠3奈米產能利用率持續提升，2奈米產能將於年底建成並於明年商轉，高通、AMD、國內IC設計大廠均將採用，使其在晶片市場占有率持續提升。

在先進封裝及2奈米與3奈米晶片逐步放量，晶圓代工產業在2026至2028年營收複合年成長率將上看15%。

即將進入第3季，下半年操作難度可能提高，選股宜採用多元平衡布局、選股不選市，科技類股可聚焦晶圓代工N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星，非科技族群以必需性消費品、金融等為主。