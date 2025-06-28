ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 稱冠

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

台股受惠以伊衝突緩解、美聯準會（Fed）官員釋出鴿派言論，帶動市場投資情緒回暖，本周開低走高，重登年線關卡，並創本波反彈高點，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN）中，以富邦蘋果正二N（02001L）強彈7.07%居冠。

以色列、伊朗達成暫時停火協議，加上Fed官員稱不排除7月降息，美股在輝達（NVIDIA）等大型科技股領漲下，延續先前漲勢，台股回測月線甩轎後上演V型反轉戲碼，統計集中市場單周漲534點或2.42%，櫃買市場周線漲7.08點或3.12%，兩市同步由黑翻紅。

追蹤台股標的為主的25檔ETN中，近半數績效打敗兩市大盤，具有槓桿優勢的富邦蘋果正二N本周上漲7.07%，奪得冠軍寶座，元大上櫃ESG成長N、統一IC設計臺灣N分居二、三，單周漲幅各為6.8%、6.53%。

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