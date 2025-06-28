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台積拉尾盤 台股連四紅 外資續加碼333億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北報導
台股27日高檔震盪，市場多空拉鋸。聯合報系資料照
台股27日高檔震盪，市場多空拉鋸。聯合報系資料照

台股昨（27）日高檔震盪，市場多空拉鋸，行情多處盤下游移，直至尾盤才在台積電（2330）翻紅拉升下，指數終場上漲87點收22,580點，呈現神龍擺尾之姿，再攀波段反彈高峰；本周指數則漲534點，漲幅2.4%。

美中達成貿易協議，加上聯準會官員釋出鴿派訊號，激勵美股上揚收紅，帶動台股昨日開盤小漲11點，不過盤中新台幣持續升值，以及高檔調節賣壓出籠，使得指數狹幅震盪。直至尾盤在台積電收紅帶動下，最後一盤指數拉升77點，連四紅，成交量萎縮至3,748億元。

台股27日觀盤重點
台股27日觀盤重點

盤面上，資金在次產業間輪動，以面板、電子紙、Micro LED、無線耳機、行動支付等較強勢，傳產以成衣、觀光較亮眼；18檔千金股漲跌互見，創意漲7.4%最強勢，收盤價1,305元攀波段高峰，AES-KY跌3.6%最疲軟。

三大法人進出方面，共計買超台股206.7億元。其中外資買超333.7億元，連四買，累計買超1,320.8億元，單周買超1,172億元，為今年來最大單周買超金額；投信買超25.8億元，轉賣為買；自營商賣超152.8億元，連二賣、累計賣超262.7億元。八大公股行庫逢高調節24.3億元。

法人表示，台股昨日尾盤雖上演拉「積」盤戲碼，但綜觀台積電股價昨日多在盤下波動，主要就是市場對其匯損疑慮導致的賣壓。由於台積電第2季匯率設算基礎為32.5元，昨日新台幣收盤報價來到29.18元，使得台積電第2季新台幣營收預估將減少逾3%，市場期待7月17日台積電法說時，公司高層將作出說明。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總經理黃文清等看法，新台幣兌美元匯率強升可說是雙面刃，雖有助吸引熱錢推升行情走揚，但卻不利科技產業基本面，尤其目前台股處於相對高檔，匯率問題易被市場投資人偏空解讀，因此操作宜轉趨謹慎。布局建議以基本面為依歸，並以流動性佳中大型權值股為主，聚焦族群包括AI概念、機器人、科技材料升級或替代概念股、生技、重電及能源相關等族群。

新台幣 台股 台積電

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