證交所創新板法說會 鈺寶、巨鎧都轉盈、愛爾達營運卡位2026大賽商機

臺灣證券交易所近日舉行「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」創新板公司法說會，投資人、投資機構法人代表與媒體踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中圓滿結束。

本次共有鈺寶-創（3150）、愛爾達-創（8487）、巨鎧精密-創（2254）三家公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。

鈺寶-創今年第1季營收年增26.93%並轉虧為盈，隨音訊產品線全面升級，並積極布局高頻寬私有通訊與標準藍牙市場，結合AI與新一代藍牙技術，未來將聚焦多聲道音訊、AI演算法與低延遲高音質產品，打造差異化競爭優勢。

愛爾達-創今年前五月累計營收年增22.38%，因應明年國際運動轉播大年到來，已取得世界棒球經典賽、FIFA世界盃足球賽、愛知-名古屋亞運三大旗艦賽事轉播總代理，挹注新的營收動能。

巨鎧精密-創今年第1季營收年曾69%且轉虧為盈，展現營運體質優化成果。公司聚焦LED車用照明與智慧模組技術發展，布局北美與歐洲改裝車市場，持續擴大專利布局與研發投資，並以ESG為核心推動低碳產品設計與永續策略。

投資大眾可透過證交所網站觀看「創新板公司法人說明會」影音檔，法說會簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢。