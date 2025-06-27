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台股本周強彈534點 法人看好這些族群

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／AI生成
台股示意圖。圖／AI生成

台股27日震盪，終場收在最高22,580.08點，上漲87.74點，漲幅0.39%，指數再創波段新高，本周大盤指數受惠於投資氣氛好轉激勵，上漲534.34點，周線漲幅2.42%，外資本周買超1,172.04億元，法人認為，進入第3季，下半年操作難度可能持續提高，建議選股不選市，科技類股聚焦晶圓代工N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星，非科技族群以必需性消費品、金融等為主。

三大法人本周動向方面，僅有自營商連續第6周調節台股，單周賣超214.75億元，外資與投信連袂回補台股，外資單周買超1,172.04億元，為今年來最大單周買超金額，投信則連續第7周回補， 買超74.8億元，三大法人合計買超1,032.09億元。

PGIM保德信高成長基金經理人廖炳焜表示，輝達（NVIDIA）股價再創新高，帶動AI題材多頭行情再起，電子指數成功收復所有均線，也帶動台股成功站穩年線之上，近期漲勢有望在類股良性輪動之下延續盤堅格局。不過，由於以伊衝突仍未解決，市場也在等待美國關稅豁免即將在7月9日到期後的發展，加上匯率持續走升，對於7月之後公告營收及第2季財報影響可能造成匯損隱憂，因此仍須留意市場投資情緒是否受到風險影響。

廖炳焜說明，在關稅轉嫁、匯市升值之下，台股指數第3季在大區間震盪機率大增，目前台股本益比為17.3倍，相較過去兩年已明顯回檔，台股企業2025年獲利年增幅預估16.8%，指數上緣先視今年1月初高點、下檔以季線為主。

廖炳焜指出，市場對先進AI運算能力的需求正朝向算力更高、更高效的半導體開發，四大CSP業者與IC設計大廠也預計推出更符合自己需求的高效晶片，國內晶圓龍頭大廠3奈米產能利用率持續提升，2奈米產能也即將於年底建成並於明年商轉，高通、AMD、國內IC設計大廠均將採用，使其在晶片市場份額持續提升。在先進封裝及2奈米與3奈米晶片逐步放量的趨勢下，晶圓代工產業在2026年至2028年的營收複合年成長率將上看15%。

隨著時間進入第3季，廖炳焜認為，下半年操作難度可能持續提高，選股上宜採用多元平衡布局、選股不選市方式，科技類股可聚焦晶圓代工N2供應鏈、IC設計、邊緣運算、雲端AI、機器人、低軌衛星，非科技族群則以必需性消費品、金融等為主。

台股指數 IC設計

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