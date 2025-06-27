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台股本週漲534點 上市公司總市值增1.7兆至72.73兆元

中央社／ 台北27日電

以伊停火，台股本週上漲534.34點或2.42%，週五集中市場指數收在22580.08點，續創波段新高。根據證交所統計，全體上市公司總市值達到新台幣72兆7373億元，較上週增加約1.7兆元。

產業別指數方面，本週漲幅以數位雲端類指數上漲7.56%最大，跌幅最深則是電子通路類指數下跌1.16%。其他未含金融類指數上漲472點，漲幅約2.47%；未含電子類指數上漲398.89點，漲幅約2.19%；未含金融電子類指數上漲296.80點，漲幅約2.26%。

本週全體上市股票成交金額1兆7478億元，股票成交量週轉率2.25%。成交金額前3名產業為半導體類4990.72億元，占全體上市股票交易金額比重28.55%，電腦及週邊設備類2646.03億元，占比15.14%，電子零組件類2315.53億元，占比13.25%。

累計今年初開盤迄今共115個交易日，集中市場總成交金額40兆1842億元，市場日平均成交金額3494.28億元，股票成交量週轉率47.09%，股票日平均成交量週轉率0.41%。

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