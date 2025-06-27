聽新聞
0:00 / 0:00
外資也棄息？賣超第一名竟是這檔金控股 大賣逾4.4萬張
台股27日收22,580.08點，上漲87.74點，三大法人中僅自營商賣超， 外資則是買超333.73億元，統計外資買賣超個股發現，買超元大台灣50（0050）最多， 但賣超第一名則是下周一（6月30日）將除息的凱基金（2883），單日賣超44,160張，另外，國泰金（2882）也遭外資賣超13,751張。
台股27日多空激戰， 早盤開高，但指數一度下滑至22,388.59點，下跌103.75點， 新台幣上午強升2角， 升上28字頭，點火資產股、觀光股等升值概念股的表現， 加上台積電（2330）尾盤急拉，翻紅收在1,080元，加上鴻海（2317）也上漲，指數收在22,580.08點，上漲87.74點。
台股進入除息旺季，下周一將有29家上市櫃公司除息， 其中有兩家金控股，市場關注金控股的除息表現，不過， 除息前最後買進日，國泰金收紅， 凱基金卻是下跌收盤，棄息賣壓沈重。
三大法人買超206.77億元，包括外資買超 333.73億元，投信買超25.83億元；自營商賣超（合計）152.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超74.37億元、自營商（避險）賣超78.42億元。
統計外資買超個股前十名發現， 買超前兩名都是ETF， 買超冠軍是元大台灣50，買超41,475張，其次是買超元大高股息（0056）， 買超35,230張， 另外，聯電（2303）、中信金（2891）、鴻海、華新（1605）等也進榜外資買超前十名。
外資賣超的冠軍則是將除息的凱基金，賣超44,160張， 已連七賣；賣超第二名則是群創（3481）；另外，同樣要在下周一除息的國泰金也遭外資賣超13,751張。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言