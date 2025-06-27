外資也棄息？賣超第一名竟是這檔金控股 大賣逾4.4萬張

台股27日收22,580.08點，上漲87.74點，三大法人中僅自營商賣超， 外資則是買超333.73億元，統計外資買賣超個股發現，買超元大台灣50（0050）最多， 但賣超第一名則是下周一（6月30日）將除息的凱基金（2883），單日賣超44,160張，另外，國泰金（2882）也遭外資賣超13,751張。

台股27日多空激戰， 早盤開高，但指數一度下滑至22,388.59點，下跌103.75點， 新台幣上午強升2角， 升上28字頭，點火資產股、觀光股等升值概念股的表現， 加上台積電（2330）尾盤急拉，翻紅收在1,080元，加上鴻海（2317）也上漲，指數收在22,580.08點，上漲87.74點。

台股進入除息旺季，下周一將有29家上市櫃公司除息， 其中有兩家金控股，市場關注金控股的除息表現，不過， 除息前最後買進日，國泰金收紅， 凱基金卻是下跌收盤，棄息賣壓沈重。

三大法人買超206.77億元，包括外資買超 333.73億元，投信買超25.83億元；自營商賣超（合計）152.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超74.37億元、自營商（避險）賣超78.42億元。

統計外資買超個股前十名發現， 買超前兩名都是ETF， 買超冠軍是元大台灣50，買超41,475張，其次是買超元大高股息（0056）， 買超35,230張， 另外，聯電（2303）、中信金（2891）、鴻海、華新（1605）等也進榜外資買超前十名。