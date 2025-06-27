快訊

天兵老師帶頭教室內烤肉！5學生送醫「非一氧化碳中毒」 檢測結果曝光

已變一片荒涼...八仙塵爆走過十年 當年一瞬間從樂園變煉獄

傷亡不明…基隆民宅陷火海「濃煙竄天」畫面曝 消防搶救中

聽新聞
0:00 / 0:00

外資也棄息？賣超第一名竟是這檔金控股 大賣逾4.4萬張

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照
台股示意圖。圖／聯合報系資料照

台股27日收22,580.08點，上漲87.74點，三大法人中僅自營商賣超， 外資則是買超333.73億元，統計外資買賣超個股發現，買超元大台灣50（0050）最多， 但賣超第一名則是下周一（6月30日）將除息的凱基金（2883），單日賣超44,160張，另外，國泰金（2882）也遭外資賣超13,751張。

台股27日多空激戰， 早盤開高，但指數一度下滑至22,388.59點，下跌103.75點， 新台幣上午強升2角， 升上28字頭，點火資產股、觀光股等升值概念股的表現， 加上台積電（2330）尾盤急拉，翻紅收在1,080元，加上鴻海（2317）也上漲，指數收在22,580.08點，上漲87.74點。

台股進入除息旺季，下周一將有29家上市櫃公司除息， 其中有兩家金控股，市場關注金控股的除息表現，不過， 除息前最後買進日，國泰金收紅， 凱基金卻是下跌收盤，棄息賣壓沈重。

三大法人買超206.77億元，包括外資買超 333.73億元，投信買超25.83億元；自營商賣超（合計）152.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超74.37億元、自營商（避險）賣超78.42億元。

統計外資買超個股前十名發現， 買超前兩名都是ETF， 買超冠軍是元大台灣50，買超41,475張，其次是買超元大高股息（0056）， 買超35,230張， 另外，聯電（2303）、中信金（2891）、鴻海、華新（1605）等也進榜外資買超前十名。

外資賣超的冠軍則是將除息的凱基金，賣超44,160張， 已連七賣；賣超第二名則是群創（3481）；另外，同樣要在下周一除息的國泰金也遭外資賣超13,751張。

外資賣超前10大。（ 資料來源：證交所）
外資賣超前10大。（ 資料來源：證交所）
外資買超前10大。（ 資料來源：證交所）
外資買超前10大。（ 資料來源：證交所）

除息 外資

延伸閱讀

00961首配恐「很可觀」…資金卡位搶吃溢價豆腐？可望超越00919當年

台股開盤上漲11點 台積電開低5元

華碩除息失靈貼息慘跌！網見盤中崩盤喊慘 00929成眾矢之的

台股中小型 賺贏大盤

相關新聞

外資也棄息？賣超第一名竟是這檔金控股 大賣逾4.4萬張

台股27日收22,580.08點，上漲87.74點，三大法人中僅自營商賣超， 外資則是買超333.73億元，統計外資買賣...

新台幣升值熱錢湧入 外資近4天大買台股1320億元

新台幣升勢再起，今天兌美元匯率升抵28字頭，不利出口商，台股維持平盤整理，尾盤在台積電急拉下，集中市場指數終場上漲87....

創意周漲22.5%稱霸千金股 世芯重返3千關

台股27日股匯雙漲，18千金多強勢表態，其中有11檔股價收高。創意（3443）近日獲外資連3日買超，盤中直奔漲停至1,3...

金控除息秀！國泰金、凱基金打頭陣 這家棄息賣壓重

台股27日多空激戰，大盤指數終場收22,580.08點， 上漲87.74點，統計下周將有多家大型金控公司將除息，除息秀引...

台股本周強彈534點 法人看好這些族群

台股27日震盪，終場收在最高22,580.08點，上漲87.74點，漲幅0.39%，指數再創波段新高，本周大盤指數受惠於...

台積電甩尾助台股上22550 三大法人續買超206億元、一周回補1032億元

台股27日受台積電（2330）走勢震盪影響，大盤也陷於平盤上下整理，盤中最低一度下探至22,388.59點、下跌103....

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。