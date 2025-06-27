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新台幣升值熱錢湧入 外資近4天大買台股1320億元
新台幣升勢再起，今天兌美元匯率升抵28字頭，不利出口商，台股維持平盤整理，尾盤在台積電急拉下，集中市場指數終場上漲87.74點，收今天最高點22580.08點，成交值新台幣3655.57億元。
新台幣升值吸引國際熱錢湧入，觀察三大法人籌碼動向，外資及陸資（不含外資自營商）今天買超333.73億元，已經連續第4個交易日大買，短短4天在集中市場累積買超金額高達1320億元。
另外，投信今天也買超25.83億元，自營商則減碼152.8億元，合計今天三大法人買超206.76億元。
個股方面，外資今天買超前3名為元大台灣50買超4萬1474張、元大高股息3萬5230張及聯電3萬79張。
外資今天賣超前3名為凱基金賣超4萬4160張、群創2萬2314張及元大金1萬9572張。
野村投信投資策略部副總經理但漢遠分析台股籌碼面，看好4月台股融資餘額大減至2000億元，年減約3成；儘管目前大盤反彈幅度已大，但他認為由於融資餘額仍低，籌碼面乾淨，有助於延續反彈行情。
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