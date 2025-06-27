創新板公司法說會圓滿落幕 鈺寶、愛爾達、巨鎧展現成長潛力

臺灣證券交易所於2025年6月23日、25日及27日舉辦「創新引領未來：多元技術與市場拓展之路」創新板公司法人說明會，這次共有鈺寶-創（3150）、愛爾達-創（8487）、巨鎧精密-創（2254）三家公司與會，由各家公司經營團隊就營運狀況、產業現狀、業務計畫、財務概況及發展策略等予以詳細說明。會中投資人、投資機構法人代表與媒體記者踴躍參與，並與公司代表進行意見交流，在熱烈的互動中，這次法人說明會圓滿結束。

鈺寶-創2025年首季營收較去年同期成長26.93%且轉虧為盈，公司音訊產品線全面升級，並積極布局高頻寬私有通訊與標準藍牙市場，結合AI與新一代藍牙技術，未來將聚焦多聲道音訊、AI演算法與低延遲高音質產品，打造差異化競爭優勢。

愛爾達-創2025年累計前五月營收較去年同期成長22.38%。對於未來發展，因應2026年國際運動轉播大年到來，已取得2026世界棒球經典賽、2026 FIFA世界盃足球賽、2026愛知-名古屋亞運三大旗艦賽事轉播總代理，預計在2026年挹注新的營收動能。

巨鎧精密-創2025年首季營收較去年同期成長69%且轉虧為盈，展現營運體質優化成果。公司聚焦LED車用照明與智慧模組技術發展，布局北美與歐洲改裝車市場，持續擴大專利布局與研發投資，並以ESG為核心推動低碳產品設計與永續策略。

投資大眾可透過證交所網站觀看「創新板公司法人說明會」影音檔，網址為https://webpro.twse.com.tw/。法人說明會簡報檔案可至公開資訊觀測站查詢，網址為https://mops.twse.com.tw/mops/web/t100sb07_1。

證交所將持續協助具創新與成長潛力的優質企業對接資本市場，提升企業競爭力，促進資本市場永續發展。證交所提醒創新板上市公司每半年應至少於國內自辦或受邀參加一次法人說明會，以增進未來營運規劃資訊之揭露及與投資人之溝通。另鼓勵受邀參加法人說明會的公司自願申報會議影音資訊，且於申報上傳之中英文簡報檔中詳實說明會議簡報之相關財務業務資訊，以提升資訊對稱性及強化資訊揭露品質。