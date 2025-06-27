台特化收購弘潔科技65.2%股權 總投資金額近30億元

台特化（4772）為擴展營運版圖，27日董事會決議通過收購弘潔科技65.22%股權，總投資金額近30億元，預計將於今年8月完成交易。進一步強化台特化在全球半導體先進製程市場的布局，並擴大中美矽晶集團在半導體關鍵材料與製程的支援能力。

台特化為中美晶（5483）關聯企業，從事半導體特氣(SEG)與半導體化學材料 (SEC)專業廠商，主要產品應用於半導體先進製程應用化學氣相沉積、蝕刻與清潔關鍵材料，且台特化致力於半導體特氣與特化關鍵材料研發與精進，產品及服務品質深受先進製程廠商肯定。

此次投資標的弘潔科技，成立於2008年，專注於高階設備零件超潔淨 (UHP)清洗及檢測、表面精密加工及再生新領域，公司廠房設於新竹與台南，並於南京設立子公司，營業規模呈現成長趨勢，獲利持續穩定。

其核心服務的設備範圍多元，涵蓋多家國際知名設備大廠，深受國內晶圓大廠的高度肯定，在半導體先進製程的產業鏈中，扮演至關重要的服務供應商，並致力於提供高品質的服務，理念與台特化一致。

此次併購具高度策略意義，弘潔科技的服務與台特化產品存在高度互補性，部分客戶重疊。本案完成後，將有助台特化豐富整體產品與服務，透過特氣產品及設備相關服務雙引擎布局，加速擴大營收規模、降低營運風險。

在AI、高效能運算 (HPC)、5G、物聯網 (IoT)等應用的推動下，台特化除了與客戶及整體市場同步成長外，藉由併入弘潔科技，經營團隊的陣容更加堅強，雙方公司將共享彼此既有資源，以拓展新的業務領域及海外市場，進而提升整體企業價值及股東權益。

而本次交易由台特化與安橋資本合作推進，安橋資本表示，弘潔科技為安新一號基金旗下重要投資組合之一，深感榮幸能促成此次與中美矽晶集團的結合。

安橋資本相信，在中美矽晶集團的支持與資源整合下，弘潔科技除可延續其在半導體設備清洗領域的專業技術與服務能量外，亦將進一步發揮綜效，為集團創造更大價值與長期成長潛力。

本案由元大證券擔任財務顧問，提供交易架構規劃與專案協助。此具策略意義之合作，將強化中美矽晶集團對高階製程關鍵需求的支援，提升在AI、先進封裝與高效能運算驅動下的市場競爭力。