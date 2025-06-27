成為識詐出口 兆豐證券走入藝術節以創意行動推動金融教育
兆豐證券連續兩年支持由交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處主辦「東海岸大地藝術節」，今(2025)年主題是「成為出海口」，活動於6月21日正式展開。兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君表示，藝術節不只是文化展演的平台，更是價值觀交流的場域，金融教育可以是貼近生活、富有趣味的，我們也希望透過與在地社群的連結，讓防詐觀念自然融入日常，守護大眾的財務安全。
兆豐證券除持續響應這場匯聚自然、人文與創作能量的藝文盛會，今年更以實際行動走入現場設置互動攤位，透過問答遊戲與扭蛋機，將金融防詐觀念帶入藝術場域，活動宣導重點結合證交所推動的「五不口訣」—不接未知來電、不點陌生連結、不聽投資明牌、不怕威脅恐嚇、不給個人資料，打造兼具教育性與趣味性的體驗，吸引民眾駐足參與、提升防詐意識。這次藝術節6月份場次共吸引約7,000人次參與。
因應暑假來臨的詐騙高峰期，兆豐證券也於6月23日走入台東縣成功鎮信義國小，透過影片與問答互動，向學童宣導線上遊戲、網路交友與投資理財等常見詐騙手法，協助培養基本風險辨識力，讓防詐意識從小紮根。
從支持藝文、連結社區，到推動金融教育普及，兆豐證券持續展現企業實踐社會責任的行動力，未來也將透過多元形式與大眾持續交流金融與防詐觀念，並將於7月11至12日再次參與藝術節活動，成為民眾的「識詐出口」，一同守護全民財務安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言