創意周漲22.5%稱霸千金股 世芯重返3千關

台股27日股匯雙漲，18千金多強勢表態，其中有11檔股價收高。創意（3443）近日獲外資連3日買超，盤中直奔漲停至1,335元，終場大漲7.41%、收在1,305元，周線強彈22.54%，勇奪千金股漲幅王。

另，準備拆股的康霈*（6919）同樣火力全開，收漲5.95%、報1,335元；股王信驊（5274）與股后世芯-KY（3661）也強勢走多，信驊收漲2.01%至4,820元，世芯-KY勁揚4.17%，站回3,000元大關，盤中高點觸及3,100元。

觀察千金股一周表現，僅3檔下跌。其中，創意猛漲22.54%、AES-KY（6781）漲14.59%、信驊漲8.8%、康霈*漲7.66%、祥碩（5269）漲7.48%、世芯-KY漲7.14%、力旺（3529）漲5.75%、穎崴（6515）漲4.68%、台積電（2330）漲2.37%。

隨著AI、CPU專案將於2026年量產，矽智財（IP）與特殊應用IC（ASIC）等相關族群營運可望加速成長。外資最新報告看好創意、世芯-KY、力旺未來動能，給予「優於大盤」評等；其中創意目標價維持在1,325元，世芯-KY維持4,400元，力旺則因短期雜音，目標價由4,610元下修至4,000元。

另，康霈*自2022年12月26日以122元登錄興櫃後，搭上全球減重藥物熱潮順風車，再加上CBL-514臨床一路過關，推升股價一路狂奔。為提升流動性與參與度，股票面額繼2024年3月由每股面額10元、變更為5元後，2025年5月股東再通過股票分割計畫，面額將由每股5元、變更為每股0.5元，近日已公告面額變更前股票的最後交易日為7月11日，新股票上市買賣日為7月21日，股票面額變更後，每股盈餘、每股淨值及每股股價等將有所變動。