金控除息秀！國泰金、凱基金打頭陣 這家棄息賣壓重

台股27日多空激戰，大盤指數終場收22,580.08點， 上漲87.74點，統計下周將有多家大型金控公司將除息，除息秀引來市場關注， 不過，6月30日打頭陣的兩家金控股，在除息前卻出現不同的走勢，國泰金（2882）不畏升息壓力，股價開低走高收最高，投資人參與除息意願高，凱基金（2883）則是面臨棄息賣壓， 終場收黑，市場關注兩家金控的除息表現。

台股進入除息旺季，統計下周一將有29家上市櫃公司除息， 其中，金融股除了國泰金、凱基金之外，華票（2820）也將除息；緊接著在7月1日也有3家金融股除息， 包括富邦金（2881）、元大金（2885）及上海商銀（5876）。

金控股除息秀將登場，下周一由國泰金、凱基金打頭陣， 若想參與除息，27日是最後的買進日，不過，投資人對參與國泰金及凱基金的除息似有不同的看法；國泰金每股配發3.5元現金股利，凱基金則是現金股利0.85元， 股票股利0.1元， 合計配發股利0.95元。

國泰金早盤以66.5元開低， 新台幣升值壓力下， 一度下滑至66元，但也吸引想參與除息的買盤進場，近中午時股價翻紅，最後一盤爆出14,446張買單， 推升股價收在最高的67.9元，上漲1.2元， 漲幅1.8%， 加計盤後交易，成交量達84,404張， 較前一個交易日倍增。

凱基金早盤以16.3元開低，一度略拉升至16.35元，但全場都在平盤下， 棄息賣壓沈重， 最後一盤爆出41,292張賣單，再壓低股價， 終場收在16.1元，下跌0.3元，跌幅1.83%。

另外，富邦金股利合計達4.5元， 包括4.25元現金股利，0.25元股票股利，現金股利預計在7月1日除息；元大金則是配發股利1.85元，包括現金股利1.55元， 股票股利0.3元，現金股利預計在7月1日除息。