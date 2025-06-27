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基富通股東會／通過配發股利2元 拚7月 TISA 服務上線

經濟日報／ 記者高瑜君／即時報導
基富通營運成果。資料來源：基富通、2025/6
基富通營運成果。資料來源：基富通、2025/6

基富通證券27日召開股東常會，董事長林丙輝表示，平台的普惠金融服務獲得市場肯定，累積受益人數現在已突破30萬人，7月起將秉持誠信可靠的經營理念，提供TISA（臺灣個人投資儲蓄帳戶）服務，協助更多民眾透過低成本且便利的方式，做好長期理財規劃，滿足人生各階段的財務需求。

基富通2024年全年稅後淨利1億8,692萬元，較前一年度成長18%，考量股本擴張的基礎，每股稅後盈餘為2.97元。在兼顧營運發展與回饋股東的承諾下，今年每股擬派發2元股利，其中現金股利與股票股利各1元。

林丙輝表示，基富通在過去一年推出許多好用、安全與實惠的理財工具，包括好享加－低檔智動投、好享Check－基金健檢、ESG永續投資主題專區，同時，不斷優化官網與APP的內容和介面，及執行好好退休準備平台專案，輔助民眾紀律理財。

尤其是「低檔智動投」，結合定期定額與自動加碼的機制，當市場處於相對低檔時，透過事先設定的加碼條件自動觸發扣款，幫助投資人克服心理障礙，執行紀律進場策略。為滿足多元理財需求，7月起，台、外幣計價的股票型和平衡型基金都能設定低檔加碼，搭配外幣帳戶線上快速核印，讓投資更加省心。

而為了引導更多人長期理財，金管會責成臺灣集保結算所建置的「TISA帳戶（臺灣個人投資儲蓄帳戶，Taiwan Individual Savings Account）」系統將在6月底完成。因此7月起，基富通會秉持誠信可靠的經營理念，與國內基金業者一起提供TISA服務，讓人人都能以低成本且便利的方式理財。

林丙輝強調，基富通從「好享退」到現在的「好好退休」專案，已成功引導超過11萬國人以定期定額方式自主儲備個人退休金。不論是鼓勵退休準備或長期投資理財，基富通都有豐富的經驗，不僅跟國人一樣期待TISA制度的推出，也做好準備，希望全民理財能夠更加普及化發展。

退休金 股利

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