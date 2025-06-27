台積電甩尾助台股上22550 三大法人續買超206億元、一周回補1032億元

台股27日受台積電（2330）走勢震盪影響，大盤也陷於平盤上下整理，盤中最低一度下探至22,388.59點、下跌103.75點，但新台幣暴衝逾2角、直接升上28字頭，點火資產、觀光等類股，加上LINEPAY（7722）、豐泰（9910）分別引領數位雲端、運動休閒類股強攻，以及電子族群的安控、資服、PCB等攜手攻高，成功壓制空頭坐大；尾盤台積電最後一盤爆出6,104張大量拉高翻紅、股價收在今日最高價1,080元，站穩5日線，鴻海（2317）同步跟上，推升集中市場強拉收高87.74點、報22,580.08點，成交值降至3,640.31億元。三大法人續買超206.77億元，累計一周買超1,032.08億元。

統計三大法人27日買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超333.73億元，投信買超25.83億元；自營商賣超（合計）152.8億元，其中自營商（自行買賣）賣超74.37億元、自營商（避險）賣超78.42億元。

統計今日成交值逾百億元個股共3檔，股價全數收高。依序為：台積電成交值345.34億元，股價漲0.47%、收1,080元；世芯-KY（3661）成交值159.88億元，股價漲4.17%、收3,000元；鴻海成交值122.17億元，股價漲1.23%、收165元。

統計今日成交量超過10萬張個股共4檔，僅凱基金（2883）收黑。依序為：華邦電（2344）168,886張，股價漲1.44%、收21.15元；凱基金142,919張，股價跌1.83%、收16.1元；興能高（6558）100,656張，股價漲5.91%、收57.3元；群創（3481）100,203張，股價漲3.45%、收12元。

統計今日收漲停個股共15檔，熒茂（4729）漲9.97%、收18.2元；LINEPAY漲9.96%、收762元；訊達（6140）漲9.95%、收44.2元；昇達科（3491）漲9.94%、收370.5元；杭特（3297）漲9.94%、收55.3元；彩富（5489）漲9.93%、收45.4元；精成科（6191）漲9.93%、收88.6元；昇銳（3128）漲9.92%、收41元；晶彩科（3535）漲9.92%、收47.1元；綠界科技*（6763）漲9.91%、收64.3元；精材（3374）漲9.86%、收156元；笙泉（3122）漲9.86%、收27.3元；鈺太（6679）漲9.86%、收228.5元；鼎炫-KY（8499）漲9.81%、收173.5元；巨有科技（8227）漲9.79%、收157元。