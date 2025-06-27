漲幅王出爐！台股周線翻紅彈升534點 警戒三大潛藏變數

台股27日股匯背道而馳，台股受台積電（2330）轉跌，以及緯創（3231）、緯穎（6669）、廣達（2382）等電子權值要角續弱拖累，指數開高走低；但新台幣匯率卻在美元指數重貶，亞洲主要貨幣全面走升下，直接升上28元字頭、續創逾3年新高，並引爆資產、觀光等升值概念族群多頭氣勢，台股在多空激戰下，大盤指數終場漲87.74點、收22,580.08點，成交值降至3,640.31億元。

累計一周，集中市場漲534.34點、漲幅2.42%，日均量增至3,686.4億元；櫃買指數漲7.08點、漲幅3.13%，日均量增至1,029.8億元，兩市周線皆由黑翻紅。個股表現上，本周漲幅由觀光股的大略-KY（4804）飆升46.43奪冠，而期街口布蘭特正2（00715L）跌22.73%表現墊底。

統計6月以來，集中市場漲5.77%、櫃買指數漲2.8%，月線連2紅機率高。

法人指出，台股大盤在22,500點之上面臨不小壓力，加上面臨三大變數，包括：關稅暫緩大限將至、「大而美」法案未來是否過關引發財政壓力、提前拉貨需求恐導致下季度旺季不旺等。操作上不宜過度追價，然下方短中期均線上揚趨勢未變，具一定支撐，台股可能持續區間震盪，可關注AI、半導體設備、記憶體、矽晶圓、金控、重電、旅行社等族群輪動表現。

觀察本周主要權值股表現，台積電漲2.37%、收1,080元，站穩5日線上；鴻海（2317）漲6.11%、收165元，已達近3個月波段高位；聯發科（2454）漲2.8%、收1,285元，站回5日線、月線之上；廣達漲2.15%、收285.5元，但近兩日漲多賣壓轉沉，5日線得而復失；世芯-KY（3661）漲7.14%、重返3,000元大關；創意（3443）漲22.54%、收1,305元。

統計本周漲幅前10名個股，依序為：大略-KY漲46.43%、收6.15元；笙泉（3122）漲40.72%、收27.3元；台揚（2314）漲30.91%、收11.35元；嘉聯益（6153）漲29.3%、收13.9元；錼創科技-KY創（6854）漲29.18%、收197元；東哥遊艇（8478）漲26.42%、收189元；新盛（4931）力漲25.6%、收104.5元；順達（3211）漲25.21%、收226元；安國（8054）漲23.87%、收123.5元；興能（6558）高漲23.36%、收57.3元。

統計本周跌幅前10名個股，依序為：期街口布蘭特正2跌22.73%、收10.57元；全福生技（6885）跌12.07%、收34.25元；期元大S&P石油（00642U）跌11.4%、收16.08元；德宏（5475）跌10.66%、收25.55元；精元（2387）跌10.55%、收45.35元；國產（2504）跌10.54%、收40.3元；聯強（2347）跌10.13%、收63.9元；神基（3005）跌9.96%、收113元；泰偉（3064）跌9.92%、收58.1元；南亞科（2408）跌9.85%、收53.1元。