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台股上漲87點收22,580點 台積電漲5元收1,080元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股27日震盪，尾盤在買盤進駐下，成功收紅，終場收在22,580.08點，上漲87.74點，漲幅0.38%，成交量3,640.3億元。櫃買則收233.63點，上漲0.41點，台積電（2330）收1,080元，上漲5元。

盤面上以類股來看，數位雲端、紡織、運動休閒、生技、水泥、光電、鋼鐵、資訊服務等較為強勢，另外，電子通路、電腦周邊、玻陶、塑膠、綠能環保等較為弱勢。

觀察台股成交額排行榜，量大強勢的有，台積電、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、新盛力（4931）、創意（3443）、興能高（6558）、國泰金（2882）、精成科（6191）、精材（3374）、台光電（2383）、華邦電（2344）、高技（5439）、台達電（2308）、康霈*（6919）、世紀鋼（9958）、智原（3035）、安國（8054）、國巨（2327）、昇達科（3491）等。

而量大弱勢的則有文曄（3036）、緯穎（6669）、聯發科（2454）、緯創（3231）、廣達（2382）、亞翔（6139）、順達（3211）、南亞科（2408）、華碩（2357）、台燿（6274）、致茂（2360）、台達電（2308）、日月光投控（3711）、奇鋐（3017）、環宇-KY（4991）、欣興（3037）、聯鈞（3450）、凱基金（2883）等。

統一投顧表示，輝達股價與市值持續創新高，投資人對AI信心增強；中東緊張局勢降溫、台積電順利填息、法人作帳進入倒數階段，多頭信心回溫，盤面類股良性輪動，預估台股震盪盤堅。

惟川普的大而美法案及關稅豁免時間僅剩兩週，外資避險空單持續增加逾4.8萬口，新台幣持續升值再創新高，仍須留意7月之後公告營收及第二季財報的影響；選股方向維持以流動性佳的中大型權值股為主，技術面轉強及有題材的個股為輔，推薦族群聚焦：AI概念股、機器人、科技材料升級或替代概念、生技、重電及能源等。

台達電 台股 台積電

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