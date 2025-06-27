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精成科急衝漲停 接棒集團作帳火種

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

時序逼近第2季季底，集團作帳行情也是市場關注焦點，華新集團旗下公司更是各擁題材，點火作帳行情， 華邦電（2344）挾著DDR4漲價題材，股價衝上20元，為3個多月高點，27日雖開高走低，仍高居個股成交量冠軍；作帳火種由精成科（6191）接棒，盤中衝上漲停88.6元鎖死， 排隊買單超過5,600張；彩晶（6116）、華新科（2492）、華新（1605）等也是上漲表現。

美國記憶體大廠美光財報、財測雙喜，加上近期DDR4現貨價格在短短兩週內飆漲約五成，為記憶體產業營運動能打下強心針，推升相關個股表現， 華邦電股價連日來上漲， 衝破20元關卡價，27日則是出現開高走低， 盤中曾小幅翻黑，但企圖守住紅盤， 成交量為市場第一大，盤中爆出逾13.7萬張成交量。

華邦電休息， 精成科接棒延續作帳火種，早盤以81.9元開高，股價快速衝上漲停88.6元鎖死，市價及漲停排隊買單超過5,600張，股價為近一個月的高點。

精成科5月營收33.83億元，月增 7.4%，年增 81.8%，創155個月新高， 累計前5月營收116.97億元，年增31.7%；精成科以84億元收購日商PCB廠Lincstech的100%股權，今年4月8日完成交割並挹注營收。

精成科董事長焦佑衡在先前股東會時表示，併購Lincstech有助開拓AI伺服器客戶群及半導體，產品線分散有助整體營運表現，對精成科AI相關產品技術也有加乘效果。

焦佑衡指出，精成科馬來西亞廠擴充順利，加上併購Lincstech新加坡廠區優化，預期AI相關占比將持續成長。

華新集團旗下公司27日由精成科衝上漲停領軍，華新科、彩晶漲幅分別超過1%、2%， 華新、瀚宇博（5469）、新唐（4919）、信昌電（6173）等也都是上漲表現。

華邦電 漲停

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