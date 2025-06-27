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數位支付逆勢漲 LINEPAY 飆逾3月高、綠界科技急拉漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導

台股27日震盪，上市櫃數位雲端類股各有領頭羊， 領軍類股指數強漲，集中市場由LINEPAY（7722）領攻， 股價開高走高， 盤中漲幅逾8%，飆上3個多月新高；綠界科技*（6763）則是櫃買市場的多頭指標股，盤中急拉衝上漲停64.3元。

LINEPAY早盤以728元開出，一度拉升至756元， 上漲63元， 漲幅9.09%，寫下3個多月來的新高， 盤中漲幅逾8%， 統計從4月間的低點471元反彈以來，漲幅約60%；綠界科技*以59.2元開出， 近午盤出現急拉，股價急飆上漲停64.3元。

上市櫃數位雲端類股中強漲個股還包括歐買尬盤中上漲 4%、尚凡*盤中漲幅逾5%、91APP*-KY及浪凡盤中漲幅逾1%、富邦媒也是上漲表現。

LINEPAY公布5月營收6.37億元，月增8.1%，年增27.7%，創單月營收歷史新高紀錄，主受惠於母親節檔期、端午連假帶動消費熱潮，整體交易量持續成長； 6月將持續推出多元行銷活動提供用戶消費優惠與回饋，包括「LINE Pay線上旅展」，「618年中購物節」等，消費者也可搭配LINE Pay聯名卡及LINE POINTS點數回饋卡，整合線上線下各式優惠，預期將再推升交易熱度。

綠界科技為第三方支付領導品牌，2024年EPS為1.94元，日前股東會通過下半年配發現金股利0.7元，合計全年配息1.6元，累計今年前5月營收6.83億元，年增6.26%。

綠界科技提供一站式金流解決方案，整合Apple Pay、綠界Pay、歐付寶TWQR等行動支付工具，並延伸至信用卡訂閱、無卡分期、EC開店平台與數據分析服務，協助商家實現端到端的金流優化，今年更啟動「共宣推廣計畫」，打造三方共贏的電商生態圈。

營收 LINE

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