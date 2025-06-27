台幣見28字頭＋暑假啟動 觀光股雙利多噴發

新台幣兌美元匯率持續強升！27日一度衝破29元整數關卡，續創逾3年新高，加上暑假下周將揭開序幕，民眾出國旅遊需求及國內餐旅看旺題材同步引爆，觀光族群多頭紛紛動起來。

隨著暑假來臨，國內外旅遊需求同步升溫，加上新台幣近期強勢升值，早盤一度見到28元字頭，帶動觀光族群表現活躍。法人指出，台幣升值有助於降低以美元計價的出國成本，提升民眾海外旅遊意願，同時也有助於旅行社與航空業者的營運毛利率改善，以燦星旅（2719）、山富（2743）、五福（2745）等旅行社為首的觀光股，有望受惠暑期檔期推升營運，此外，飯店與航空相關個股也都可望受惠。

早盤，大略-KY（4804）率先攻上漲停，六福（2705）、遠雄來（2712）、夏都（2722）、寒舍（2739）、八方雲集（2735）、雲品（2748）、鳳凰（5706）、燦星旅、揚秦（2755）、築間（7723）、山富、五福、易飛網（2734）等紛紛持穩高檔，表現強於大盤。

分析師表示，匯率走強搭配暑假旅遊旺季，有望形成觀光股雙重利多，但也提醒後續需留意匯市波動與政策變化風險。此外，新台幣強升降低出國旅遊成本，激勵民眾出境旅遊需求，帶動航空及觀光相關股價大漲。但台幣升值使外國遊客在台消費成本提高，抑制來台旅遊意願，對國內觀光業形成壓力，呈現雙重效應。