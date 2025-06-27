Nike「報」喜！豐泰狂奔、製鞋五強全進百元俱樂部

美國運動用品大廠Nike預期未來銷售和獲利衰減的情況將趨於緩和，Nike股價盤後一度大漲11%，Nike主要供應商豐泰聞訊跳空漲停開出，帶動中傑-KY重返百元俱樂部。而在中傑重登百元後，目前製鞋股已有來億-KY（6890）、豐泰（9910）、志強-KY（6768）、鈺齊-KY（9802）、中傑-KY（6965）等五檔股價超過百元之上。

全球最大運動用品公司Nike最新財報顯示，上季營收（3月至5月）年減12%至111 億美元，優於市場預期，而Nike之前就預告營收恐下降達雙位數；上季淨利2.11億美元，年減86%，不過EPS 14美分，仍優於分析師預期。以地區觀察，所有市場營收都呈現衰退，但大多優於市場預期；其中，最大的北美市場營收減少11%、至47億美元，仍超越分析師預估的44.2億美元，而中國市場營收14.8億美元，略低於分析師預期的15億美元，是唯一不如市場預期的地區。

Nike預期，未來銷售和獲利衰減的情況將趨緩，谷底可能已經過去，對本季營運展望轉向較為樂觀，彰顯執行長希爾（Elliott Hill）的策略開始產生效果，也激勵Nike股價在26日盤後一度大漲11%。但因關稅與需求的不確定性，並未發布全年財測。

而NIKE為豐泰最重要的客戶，近年來來自NIKE的營收占比超過80%。豐泰生產的鞋款約佔NIKE全球銷售量高佔比，是NIKE全球主要的運動鞋供應商之一。NIKE營運向好消息激勵，早盤股價跳空漲停以125.5元開出，雖漲停旋即打開，但盤中仍維持7.5%以上漲幅表現，並帶動中傑-KY、來億-KY等聯袂上漲。

另據美系外資最新報告指出，在近期股價修正後，產業風險與報酬比出現改善，具結構性優勢的大型OEM如服裝、鞋類仍具投資吸引力。其中，看好豐泰、鈺齊-KY均給予「優於大盤」評級，目標價分別為145元、127元，而來億-KY評等由「中立」下調至「劣於大盤」、目標價降至270元。